"Krieg im Internet": BSI und G7 in Alarmbereitschaft

Arne Schönbohm, Präsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), schätzt die Gefahr von Cyberangriffen derzeit sehr hoch ein. Das sagte er am Abend bei BR24 TV. Der Lagebericht 2020/21 habe gezeigt, dass in Teilbereichen die Alarmstufe rot besteht. Durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine spitze sich diese Gefährdungslage weiter zu, vor allem in jenen Bereichen, wo Hobbyangreifer versuchten, große Infrastrukturen lahmzulegen.

Zehntausende Cyber-Angriffe abgewehrt

In Sachen Cyber-Abwehr sei zwar viel geschehen in den vergangenen Jahren, allerdings würden die Angreifer ihrerseits auch aufrüsten, so Schönbohm. Deshalb müsse man die Verteidigungsanstrengungen im Bereich der Informationssicherheit kontinuierlich weiter erhöhen. "Es gibt ein einfaches Grundprinzip. Der Angreifer muss einmal erfolgreich sein. Der Verteidiger muss immer erfolgreich sein. Wir wehren jeden Tag zehntausende Angriffe erfolgreich ab."

Der Bund arbeite hierbei intensiv mit den Sicherheitsbehörden der Bundesländer zusammen, erklärte Schönbohm in dem Interview. Zu dem aktuellen Angriff auf den Traktorenhersteller Fendt sagte Schönbohm, das Unternehmen dürfe auf keinen Fall Lösegeld zahlen. "Das wäre fatal. Damit heizen Sie das Geschäftsmodell der Kriminellen an. Und damit ziehen Sie wieder Nachfolgetäter an."

Zum Artikel: "Produktion von Fendt nach Hackerangriff auf AGCO lahmgelegt"

G7 wollen der Ukraine mit Hardware helfen

Damit die Ukraine selbst im Krieg gegen Russland besser gegen Cyberangriffe geschützt ist, wollen die G7-Staaten Hardware als Unterstützung schicken. "Dies ist auch ein Krieg im Internet und deswegen muss die Ukraine auch im Internet verteidigt werden", sagte Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP) am Rande eines Treffens von G7-Ministern am Dienstag in Düsseldorf.

Was genau für Technik geschickt wird, ist noch unklar. Der ukrainische Amtskollege Mykhailo Fedorow, der bei dem Treffen online zugeschaltet war, habe angekündigt, eine Liste zu schicken mit dem genauen Bedarf.

Zu den G7-Staaten gehören neben der Bundesrepublik die anderen großen demokratischen Industriestaaten USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan. Deutschland hat derzeit den Vorsitz der Gruppe, daher ist Bundesminister Wissing der Gastgeber der Veranstaltung im Rheinland.

Stärkere Zusammenarbeit der G7-Staaten vereinbart

Wissing stellte eine G7-Erklärung zur "Cyberresilienz digitaler Infrastrukturen angesichts des russischen Kriegs gegen die Ukraine" vor, wie das Papier heißt. Darin verurteilen die sieben Staaten Moskaus Angriffskrieg. Die Autoren betonen, dass in freien Gesellschaften die digitale Infrastruktur "gegen böswillige Eingriffe und Einflussnahmen autoritärer Regime geschützt werden muss". Man gratuliere der Ukraine, "dass es ihr gelungen ist, die Kommunikationsnetze unter höchst schwierigen Umständen aufrechtzuerhalten".

Der Erklärung zufolge verpflichten sich die G7-Staaten, die Cyberresilienz ihrer digitalen Infrastruktur zu erhöhen und sich untereinander bei der Cyberabwehr stärker zu koordinieren. Ein weiteres Ergebnis des Treffens: Deutschland und Kanada wollen eine gemeinsame Arbeitsgruppe einrichten, die künftig Hackerattacken analysieren und auswerten soll. Aus diesen Erkenntnissen will man lernen, um beim Thema Internetsicherheit voranzukommen. Auch andere G7-Staaten hätten Zustimmung signalisiert und würden möglicherweise ebenfalls mitwirken, so Wissing.

Wissing: Angriffe nicht verschweigen

Der deutsche Minister sprach auch davon, wie wichtig eine andere Fehlerkultur sei. "Es darf nicht so sein, dass wenn ein Cyberangriff erfolgt, dass er quasi verschwiegen wird, weil es einem irgendwie unangenehm ist", sagte Wissing. "Wir müssen bereit sein, die Schwächen offen auszusprechen, die wir erkennen, damit wir Lücken schließen können." Die Erkenntnis, dass man nur aus Fehlern lernen könne, müsse auch für die Cybersicherheit gelten, sagte er.

Das G7-Digitalministertreffen, an dem auch die EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager teilnahm, wird am Mittwoch fortgesetzt. Dann dürften weitere Schritte besprochen werden, um die Zusammenarbeit der sieben Industriestaaten bei Internetthemen zu intensivieren. Es geht zum Beispiel um die Frage, wie die Energieeffizienz von Rechenzentren verbessert werden kann – solche Anlagen haben einen enormen Stromverbrauch. Zudem wollen die Ministerinnen und Minister erörtern, wie der freie Fluss von Daten gewährleistet werden kann.