G7-Treffen – Eindämmung der "Globalen Krise"

Als einen Ort, an dem "Stress verblasst" preist sich das Gut Weißenhaus auf seiner Internetseite an. Ausgerechnet in dieser Schlossidylle beraten die G7-Staaten nun also über den "Stresstest", den Russlands Präsident Putin mit seinem brutalen Angriffskrieg ganz Europa aussetzt.

Und nicht nur Europa: "Das ist mittlerweile eine globale Krise", zu dieser Einschätzung gelangt die deutsche Außenministerin. "Der russische Angriffskrieg ist auch ein Krieg gegen die internationale Ordnung, gegen die internationale Zusammenarbeit."

Hauptthema Ernährungskrise

Mit diesen Worten setzte Annalena Baerbock sogleich eines der Hauptthemen der G7-Zusammenkunft: Die Tatsache, dass Russland es mit seiner Seeblockade im Schwarzen Meer der Ukraine unmöglich macht, Weizen auszuführen. Vor einer sich zusammenbrauenden "Ernährungskrise" warnte die deutsche Außenministerin.

Sie verwies darauf, dass derzeit 25 Millionen Tonnen Getreide, insbesondere im Hafen von Odessa, festhingen: "Deshalb beraten wir heute darüber, wie wir die Getreide-Blockade, die von Russland ausgeübt wird, de-blockieren können. Wie wir das Getreide in die Welt bringen können."

Getreide in Afrika Mangelware

Wie genau das gelingen soll, ist eine komplizierte Frage: Denn selbst wenn man versuchen würde, Weizen statt auf dem Seeweg künftig auf dem Landweg zu befördern, könnte man so wohl nur deutlich geringere Mengen außer Landes bringen. Doch die Grünen-Politikerin weiß, wie dringend das Getreide insbesondere in Afrika und im Nahen Osten gebraucht wird.

Und sie weiß auch, dass es gerade einige dieser nun bittere Not leidenden Staaten waren, die Putins Angriffskrieg in der Vollversammlung der Vereinten Nationen verurteilten. Und dass es der Hilfe der G7 bedarf, wenn der Versuch des russischen Präsidenten misslingen soll, die Weltgemeinschaft zu spalten: "Wir sehen Euch, wir hören Euch und wir unterstützen Euch", rief Baerbock ihnen von Weißenhaus aus zu.

G7-Treffen als Sanktionsinstrument

Doch nicht nur um Ernährungs- auch um europäische Energiesicherheit geht es bei dem Treffen der führenden demokratischen Industrienationen angesichts der jüngsten Drosselung der Gaslieferungen aus Russland. Überhaupt sind die Treffen der G7-Staaten mittlerweile ein wichtiges Instrument geworden bei der Vorbereitung und Abstimmung von Sanktionen gegen Russland oder auch Waffenlieferungen für die Ukraine.

"Wir nehmen in Deutschland eine sich verändernde Haltung in den wichtigsten Fragen wahr. Und diese Veränderung geht in die richtige Richtung. Egal, ob wir die Versorgung mit Waffen nehmen oder die Verhängung von Sanktionen gegen Russland", hatte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba lobend bei seinem Berlin-Besuch unterstrichen.

Ukraine fordert Kampfjet-Lieferungen

Gleichzeitig jedoch hatte Kuleba die Lieferung auch von westlichen Kampfjets gefordert. Eine Form der Unterstützung, die im Kreis der NATO-Staaten schon länger im Gespräch ist, die man aber bislang scheut. Zurückhaltend in dieser Frage war und ist auch die Bundesregierung.

Sie habe bei ihrer Kiew-Reise diese Woche ja darüber gesprochen, betonte Baerbock, wie man die Ukraine bei ihrer "Wehrhaftigkeit und Verteidigungsfähigkeit" unterstützen könne, "ohne dazu beizutragen, dass die NATO Kriegsteilnehmer in diesem Krieg wird. Und mit Blick auf Flugverbotszonen und auch mit Blick auf die Unterstützung von Flugmaterialien haben wir uns ja bereits deutlich positioniert." Beides nämlich lehnt man in Berlin als zu riskant ab.