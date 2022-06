G7 planen Preisdeckel für russisches Öl und Konkurrenz für China

Lässt sich die durch den Ukraine-Krieg ausgelöste Ölpreis-Rallye stoppen? Angesichts des Ärgers von Verbrauchern über hohe Spritpreise ist dies beim G7-Gipfel in Elmau eine der zentralen Fragen. Die USA haben zum Thema einen heiklen Vorschlag mitgebracht.

Internationale Preisobergrenze für Öl

Sie werben für eine internationale Preisobergrenze für russisches Öl. Der Vorschlag sieht vor, Russland dazu zu zwingen, Öl künftig für einen deutlich niedrigeren Preis an große Abnehmer wie Indien zu verkaufen. Die Hoffnung ist, dass dies zu einer Entspannung an den Märkten führt. Zudem soll auch dafür gesorgt werden, dass Russland nicht mehr von Preisanstiegen für Öl profitiert und damit seine Kriegskasse füllen kann.

Versicherungsdienstleistungen nur gegen Einhaltung der Preisobergrenze

Die Idee ist, für Öltransporte wichtige Dienstleistungen an die Einhaltung der Preisobergrenze zu knüpfen. So könnte zum Beispiel beschlossen werden, dass westliche Versicherungsdienstleistungen für Transporte mit russischem Öl nicht unter Sanktionsregelungen fallen, wenn die Preisobergrenze eingehalten wird. Ähnliche Regelungen könnte es für Reedereien geben, die Schiffe für den Transport von russischem Öl zur Verfügung stellen. Wichtig sind diese Versicherungsdienstleistungen, weil Öltanker in der Regel nicht unversichert durch Hoheitsgewässer von Staaten fahren dürfen. Mit dieser Auflage soll gewährleistet werden, dass im Fall einer Havarie und einer Umweltkatastrophe Schadenersatz geleistet werden kann.

Länder wie Griechenland hatten zuletzt verhindert, dass es europäischen Reedereien verboten wird, russisches Öl zu transportieren. Doch die Reedereien sind in der Regel auf den Zugang zum US-Finanzmarkt angewiesen. Die USA könnten deswegen einfach im Alleingang unilateral entscheiden, dass US-Unternehmen mit Reedereien, die den Preisdeckel nicht beachten, keine Geschäfte mehr machen dürfen.

Russland könnte Hälfte des Gewinns einbüßen

Die Auswirkungen für Russland wären beträchtlich. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) Öl der russischen Sorte Urals um die 100 US-Dollar. Bei geschätzten Produktionskosten von etwa 20 Dollar und einer Preisobergrenze von beispielsweise 60 Dollar würde Russland die Hälfte seines Gewinns pro Barrel einbüßen. Zugleich könnten diejenigen Staaten, die überhaupt kein Öl mehr aus Russland kaufen wollen, hoffen, dass sich die Lage auf den Märkten etwas entspannt.

Im Idealfall würden die Preise für Öl zurückgehen, im weniger guten Fall zumindest nicht weiter steigen. Genaue Prognosen sind aber schwer möglich. Der Mineralöl-Wirtschaftsverband Fuels und Energie erklärte bereits in der Diskussion um das EU-Öl-Embargo, dass die Markt- und Preisentwicklung von vielen Faktoren abhänge, etwa auch vom Dollarkurs und Beschlüssen der großen Förderländer.

Viele Details noch unklar

Die USA streben nach Angaben von Diplomaten eine Grundsatzeinigung beim noch bis Dienstag dauernden G7-Gipfel an. EU-Ratspräsident Charles Michel machte am Sonntag allerdings deutlich, dass es aus EU-Sicht noch "Feinschliff" brauche. Als unklar gilt so zum Beispiel wie die Preisobergrenze funktionieren soll, wenn westliche Versicherer russische Öl-Transporte gar nicht mehr versichern wollen.

Globale Infrastruktur-Initiative als Konkurrenz für China

Die G7-Staaten wollen sich zudem gegenüber China besser positionieren und dem Land mit einer globalen Infrastruktur-Initiative Konkurrenz machen. Sie riefen dazu am Sonntag formell eine "Partnerschaft für Globale Infrastruktur" ins Leben, wie US-Präsident Joe Biden sagte. Das Vorhaben soll eine Alternative zu dem 2013 von China gestarteten Projekt "Neue Seidenstraße" sein, mit dem das Land neue Handelswege nach Europa, Afrika, Lateinamerika und in Asien erschließt.

"Gemeinsam wollen wir bis 2027 fast 600 Milliarden Dollar durch die G7 mobilisieren", sagte Biden, auf dessen Initiative das Projekt zurückgeht. "Und ich bin stolz darauf, ankündigen zu können, dass die Vereinigten Staaten in den nächsten fünf Jahren 200 Milliarden Dollar an öffentlichem und privatem Kapital für diese Partnerschaft mobilisieren werden."

Investitionen für Klima, Energie, Gesundheit

Bundeskanzler Olaf Scholz kündigte an, dass mit dem Programm Investitionen etwa für Klimaschutz, im Energiesektor und im Gesundheitsbereich ermöglicht werden. Laut EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird das "Team Europe" 300 Milliarden Euro bereitstellen. Diese Summe an staatlichem und privatem Geld sei bis 2027 vorgesehen, sagte von der Leyen. Japan wird nach Angaben von Ministerpräsident Fumio Kishida 65 Milliarden Dollar an staatlichem und privatem Geld bereitstellen. Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau sagte 5,4 Milliarden Dollar zu.