G7 stellt ärmeren Ländern eine Milliarde Impfdosen bereit

Großbritanniens Ex-Premier Brown: G7-Gipfel ist verpasste Chance

Mehr Unterstützung für ärmere Länder bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie war einer der zentralen Punkte auf der Tagesordnung beim G7-Gipfel in Cornwall. Harsche Kritik an der Corona-Politik der G7 äußerte zuletzt Großbritanniens Ex-Premierminister Gordon Brown. "Dieser Gipfel wird als unverzeihliches moralisches Versagen in die Geschichte eingehen", so Brown im Sender Sky News. "Als wir elf Milliarden Impfdosen brauchten, haben wir einen Plan für eine Milliarde angeboten bekommen." Es sei außerdem unklar, wie genau die Impfungen verteilt werden sollen.

Entwicklungsorganisationen fordern Klarheit über Impfspenden

Auch Entwicklungsorganisationen fordern "mehr Klarheit" über die Verteilung der Impfspenden. Im Kurznachrichtendienst Twitter zitiert das Kinderhilfswerk UNICEF Deutschland die Exekutivdirektorin von UNICEF, Henrietta H. Fore: "Wir begrüßen großzügige Impfstoffspenden, aber wir benötigen sie rasch."