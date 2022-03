G7, Nato und EU: Klare Haltung in Brüssel gegenüber Russland

Gleich drei Gipfel heute in Brüssel - und in ihrer Botschaft waren sich G7, Nato und EU einig: Sie verschärfen ihre Tonlage gegenüber Russland. So will die Nato ihre Präsenz an der Ostflanke ausbauen. Die führenden westlichen Industrienationen drohen Russland mit weiteren Sanktionen. Sie forderten den russischen Präsidenten Wladimir Putin in einer Abschlusserklärung zum sofortigen Ende des Angriffs auf die Ukraine auf.

Nato rückt enger zusammen

US-Präsident Joe Biden sieht die Nato so geschlossen wie nie zuvor. Der russische Präsident Wladimir Putin habe darauf gebaut, dass die Nato gespalten würde, sagte er in Brüssel. Sie sei aber noch nie so geeint wie heute gewesen. Putin habe mit dem Einmarsch in die Ukraine genau das Gegenteil von dem erreicht, was er erreichen wollte, so Biden.

Die Nato-Staaten warnten Russland vor weitreichenden Konsequenzen, sollte das Land in der Ukraine chemische oder biologische Waffen einsetzen. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte, durch einen Einsatz von Chemiewaffen könnte auch die Bevölkerung in Nato-Staaten in Mitleidenschaft gezogen werden. Auf die Frage, ob ein Angriff mit Chemiewaffen den Bündnisfall auslösen würde, antwortete US-Präsident Biden, das entscheide man dann. Die sogenannten ABC-Einheiten des Militärbündnisses wurden bereits in erhöhte Bereitschaft versetzt.

Zudem wurde beschlossen, die Truppen an der Ostflanke massiv aufstocken. Die 30 Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer vereinbarten, vier zusätzliche Kampfgruppen von jeweils bis zu 1.000 Soldaten in der Slowakei, Ungarn, Bulgarien und Rumänien zu stationieren.

Moskau kritisiert neue Verbände

Russland kritisierte den Aufbau von vier weiteren multinationalen Gefechtsverbänden der Nato scharf. Die Militarisierung Europas gewinne dank der Bemühungen des Bündnisses an Fahrt. Die Nato festige ihren antirussischen Kurs, beklagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, in einer Pressemitteilung. Indem die Allianz der Ukraine weitere Rüstungsgüter zusage, bestätige das Bündnis sein Interesse an einer Fortsetzung der Feindseligkeiten.

Keine Nato-Flugverbotszone in der Ukraine

Die erneute Forderung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, in dem Land eine Flugverbotszone zu errichten und Kampfflugzeuge zu schicken, wurde von dem westlichen Militärbündnis jedoch zurückgewiesen. Die Nato sei sich einig, dass man keine Ausweitung des Krieges riskieren dürfe, betonte Stoltenberg. Deshalb lehne man auch eine Nato-Friedenstruppe in der Ukraine ab, weil dies eine direkte Konfrontation mit russischen Soldaten bedeuten würde. Die Länder versprachen, die Ukraine weiterhin mit Rüstungsgütern zu versorgen wie Panzer- und Flugabwehrraketen.

Nato-Generalsekretär Stoltenberg macht weiter - vorerst

Nato-Generalsekretär Stoltenberg wurde auf dem Sondergipfel für ein weiteres Jahr im Amt bestätigt. Eigentlich wollte der 63-Jährige Zentralbankchef in seinem Heimatland Norwegen werden. Stoltenberg habe eine bemerkenswerte Arbeit geleistet, vor allem in diesem kritischen Moment für die internationale Sicherheit, schrieb Biden auf Twitter.

G7-Gruppe diskutiert neue Sanktionen

Die sieben Industrienationen der G7-Gruppe versprachen, man werde keine Mühe scheuen, um Präsident Putin sowie die Planer und Unterstützer dieser Aggression für ihre Taten zur Rechenschaft zu ziehen - einschließlich des Regimes von Präsident Alexander Lukaschenko in Belarus. Die G7-Staaten riefen Russland dazu auf, seine Streitkräfte aus der Ukraine zurückzuziehen. Der Ukraine wurde weitere Hilfe zugesagt. Zudem denkt die Gruppe über weitere Sanktionen nach. Man sei bereit, gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen, heißt es in einer Mitteilung. Darüber hinaus will man die Abhängigkeit von russischer Energie verringern.

Wichtig war den Industrienationen zu betonen, dass sich alle Maßnahmen nicht gegen die russische Bevölkerung richteten. Man hege keinen Groll gegen die Bevölkerung Russlands. Für den Krieg wird vor allem Putin und sein Umfeld verantwortlich gemacht.

USA kündigen weitere Sanktionen an

Die US-Regierung verkündete neue Sanktionen gegen Dutzende russische Rüstungsfirmen, 328 Duma-Mitglieder und den Chef der russischen Sberbank. Zugleich bieten die USA an, bis zu 100.000 ukrainische Kriegsflüchtlinge aufzunehmen, um die osteuropäischen Länder zu entlasten.

US-Präsident Biden sprach sich in Brüssel auch dafür aus, Russland aus der Gruppe der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer auszuschließen. Falls es nicht zu einem Ausschluss Russlands kommen sollte, müsste zumindest auch die Ukraine in den G20-Kreis eingeladen werden, forderte Biden. Indonesien hatte als Organisator des nächsten G20-Gipfels im November zuvor mitgeteilt, dass alle Staats- und Regierungschefs der Staatengruppe eingeladen worden seien, auch Russlands Präsident Putin.

Industrienationen warnen China

Die G7-Staaten riefen zudem China indirekt dazu auf, Russland nicht zu unterstützen. In einer Abschlusserklärung appellierten die G7-Staats- und Regierungschefs an alle Staaten, Russland keine militärische oder anderweitige Unterstützung für die Fortsetzung seiner Aggression gegen die Ukraine zu gewähren. Man werde wachsam sein in Bezug auf jedwede Unterstützung dieser Art.

China wurde in der Erklärung zwar nicht namentlich erwähnt. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erklärte im Anschluss an den G7-Gipfel aber, dass dieser Teil der Erklärung auf China abziele. US-Präsident Biden äußerte nach dem Gipfel die Hoffnung, dass Peking der russischen Regierung nicht helfen werde, die Sanktionen des Westens zu unterlaufen.