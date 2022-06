G7-Ticker - Umsetzung von Scholz' Klimaclub-Idee vorgesehen

22.55 Uhr - Auch Biden am Flughafen begrüßt

Nach dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron ist auch dessen US-Kollege Joe Biden in Bayern eingetroffen. Die Air Force One mit dem Präsidenten an Bord landete am späten Abend in München. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und Staatskanzleichef Florian Herrmann (beide CSU) empfingen den US-Präsidenten auf dem Vorfeld, Kinder in Tracht überreichten ihm Blumen. Wie schon bei Macron standen Trachtler und Gebirgsschützen am roten Teppich, eine Blaskapelle spielte auf. Biden trug sich ins Goldene Buch der Staatsregierung ein. Kurz darauf startete ein US-Hubschrauber mit dem Präsidenten in Richtung Tagungsort Elmau.

Für Biden ist es der erste Besuch in Deutschland, seit er im Januar 2021 als Präsident vereidigt wurde. Deutschland hat in der "Gruppe der Sieben" derzeit den Vorsitz. Zur G7 gehören neben Deutschland und den USA auch Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan. Nach dem G7-Treffen will Biden zum Nato-Gipfel nach Madrid weiterreisen, bevor er am Donnerstag nach Washington zurückkehrt.