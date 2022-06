G7: Der Gipfel-Ticker - Worum es geht, was Bayern bevorsteht

10.41 Uhr - Garmisch-Partenkirchen: Protestcamp eröffnet - und gleich unter Wasser

Kritikerinnen und Kritiker des G7-Treffens haben bereits am Freitag begonnen, ihr Protestcamp in Garmisch-Partenkirchen aufzubauen. Das Zeltlager liegt an der Loisach und soll rund 750 Menschen Platz bieten können. Laut dem örtlichen Landratsamt sind in der Gegend rund um den G7-Gipfel etwa zwei Dutzend Veranstaltungen angemeldet, darunter eine große Demonstration mit bis zu 3.000 Teilnehmern am Sonntag in Garmisch-Partenkirchen und ein "Sternmarsch" Richtung Schloss Elmau am Montag.

Nachdem beim G7-Gipfel 2015 Demonstrantinnen und Demonstranten beim versuchten Marsch zum Schloss an der gebirgigen Landschaft gescheitert waren, mahnen die Organisatoren dieses Mal auf ihrer Webseite zu solidem Schuhwerk: "Garmisch liegt in den Bergen."

Am Freitagabend setzten heftige Regenfälle das G7-Protestcamp nahe Elmau unter Wasser. Polizisten, die gerade Schutzzäune aufbauten, suchten zwischendurch Schutz in einer nahegelegenen Tankstelle. Die Lage ist aber unter Kontrolle, eine Evakuierung derzeit nicht nötig.