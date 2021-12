G7 einig im Umgang mit Russland und China - Sorge um Iran

Die G7-Staaten sind nach den Worten der neuen deutschen Außenministerin Annalena Baerbock einig beim weiteren Vorgehen in der Ukraine-Krise, dem Konflikt um das iranische Atomprogramm und im Umgang mit China. Die Außenminister der sieben führenden Industriestaaten hätten sich in all diesen Fragen auf "ein klares Statement" verständigt, sagte Baerbock in Liverpool.

Die Erklärung werde nach Abschluss der zweitägigen Beratungen in der nordenglischen Stadt am Sonntag veröffentlicht. Zu den Verhandlungen mit dem Iran zeichnete Baerbock ein düsteres Bild. Sie forderte Russland auf, in der Ukraine-Krise umgehend an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Baerbock: G7 treten für Demokratie ein

Der G7 gehören neben Deutschland die USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan an. Baerbock betonte, die G7 sei eine Gruppe der "wirtschaftsstärksten Demokratien, die nicht gegen jemanden arbeitet, sondern für etwas eintritt, nämlich für ein gemeinsames Verständnis einer globalen Wirtschaft, das auf Werten basiert", wie Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten.

Die Gastgeberin und britische Außenministerin Elizabeth Truss äußerte sich im Kreis der Minister ähnlich: "Wir müssen uns verteidigen gegen die wachsenden Gefahren durch feindliche Akteure, und wir müssen eng zusammenhalten und Aggressoren die Stirn bieten, die Freiheit und Demokratie einschränken wollen." Um dies zu erreichen, müssten die G7-Staaten stärker mit einer Stimme sprechen.

Baerbock: Dialog mit Russland aufnehmen

Mit Blick auf den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sagte Baerbock, trotz der angespannten Lage müsse alles dafür getan werden, den Dialog wieder aufzunehmen. Die Foren dafür wie etwa das sogenannte Normandie-Format zwischen Russland, der Ukraine, Frankreich und Deutschland gebe es. "Die Einladung dazu liegt seit Wochen, seit Monaten auf dem Tisch."

Gespräche seien auch möglich im Format des Nato-Russland-Rats. Die G7-Staaten seien sich aber auch einig, "dass es in Europa zu keiner Grenzverschiebung kommen kann", sagte Baerbock. "Es ist klare gemeinsame Haltung aller G7-Staaten, dass eine Überschreitung dieser Grenze enorme politische und wirtschaftliche Konsequenzen haben würde."

Verhandlungen mit Iran "massiv belastet"

Die Haltung der iranischen Regierungen in den Atomverhandlungen kritisierte Baerbock scharf. "Es zeigt sich leider in den letzten Tagen, dass wir nicht wirklich vorankommen." Angesichts des Verhaltens der Regierung in Teheran sei man auf den Stand von vor sechs Monaten zurückgefallen. Die Verhandlungen seien "massiv belastet".

Indem der Iran darüber hinaus während der Verhandlungen gegen das Atomabkommen verstoßen habe, sei "massiv Vertrauen verspielt worden". Dennoch werde "mit Hochdruck an einer diplomatischen Lösung" gearbeitet. Aber: "Die Zeit läuft uns an dieser Stelle davon."

"China Partner bei globalen Fragen"

Einen wesentlichen Teil des ersten Verhandlungstages nahmen die G7-Beziehungen zu China ein. "Gerade mit Blick auf China gibt es Einstimmigkeit darüber, dass China Partner ist bei all den globalen Fragen, die uns weltweit bewegen, aber eben auch Wettbewerber und System-Rivale", sagte Baerbock.

"In diesem Verständnis wollen wir als G7-Staaten eine Zusammenarbeit mit China unter fairen Bedingungen und vor allem Achtung der Menschenrechte." Offen blieb zunächst, ob es eine gemeinsame Haltung im Umgang mit den Olympischen Winterspielen in Peking im Februar gibt. Die USA, Australien und Großbritannien haben einen diplomatischen Boykott angekündigt. Deutschland und Frankreich streben eine europäische Lösung an.

Klimakrise und Sicherheitspolitik verknüpfen

Zum 1. Januar wird Deutschland die Präsidentschaft der G7 von Großbritannien übernehmen. Baerbock stellte ihren Kollegen in Liverpool nach eigenen Worten die Schwerpunkte dafür vor. Ein Kernthema sei die enge Verknüpfung von Klimakrise und Sicherheitspolitik, "weil wir erleben, wie stark der Klimawandel ein Treiber für Konflikte weltweit gerade auch in Afrika ist".

Zugleich sollten Klima- und Energiepartnerschaften genutzt werden "als echte Chance für Wohlstand, für Gerechtigkeit weltweit." Zudem müsse der Multilateralismus gestärkt werden, um künftigen Krisen wie Pandemien besser vorbeugen zu können. Schließlich müsse es auch darum gehen, Demokratien wehrhafter zu machen, um auch hybride Angriffe abwehren zu können.

mit Material von Reuters