G7: Das Klimaversprechen des Kanzlers

Bei seiner Regierungserklärung am vergangenen Mittwoch stellt Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die wichtigen Themen für das Treffen der mächtigen Sieben auf Schloss Elmau heraus: Putins Angriffskrieg auf die Ukraine, die drohende Hungerkrise, und er gibt ein großes Versprechen: "Wir werden energieunabhängig von Russland und wir werden klimaneutral – jetzt erst recht", sagt er im Bundestag.

Die Welt steckt in der Klimakrise fest

Doch wie soll das funktionieren? Gerade jetzt, da uns Russland mehr und mehr den Gashahn zudreht? Dazu kommt, dass Deutschland auf Flüssigerdgas und wieder verstärkt auf Kohleenergie setzt, um den drohenden Gasausfall zu kompensieren – zumindest zeitweise. Doch gerade Zeit ist das Problem, denn viel davon bleibt nicht. Nicht nur weltweit, auch in Deutschland häufen sich die Phänomene wie extreme Hitze, lang anhaltende Dürre, Starkniederschläge mit Überschwemmungen. Die Welt steckt in der Klimakrise fest.

Experte Bahls: "Globale Klimaziele werden torpediert"

Christoph Bals, Klimaexperte der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch, macht sich Sorgen. Entgleitet Deutschland wegen der Energiesicherung der Klimaschutz? Es sehe im Moment so aus, dass Scholz jetzt eine große Ausnahme für Gasinvestitionen durchsetzen wolle, sagt der Klimaexperte im Interview mit BR24. "Und das würde dann in Tat weltweit die globalen Klimaziele torpedieren."

Scholz wirbt für Klima-Klub

Doch wie war das noch gleich im Bundestag am Mittwoch, als Scholz versprach: "Klimaneutral – jetzt erst recht!" Tatsächlich hat Scholz einen Plan. Auf Schloss Elmau will der Kanzler um neue Mitglieder für einen "Klima-Klub" werben. Das Ziel sei, so der Kanzler, einen internationalen Markt mit vergleichbaren Standards zu schaffen. Ein Markt, der Länder für klimafreundliches Wirtschaften belohnt und sie vor Wettbewerbsnachteil schützt. "Klimaschutz wird dadurch zum Wettlauf um Wettbewerbsvorteile", skizzierte Scholz seinen Plan für den Klub.

Internationaler CO₂-Preis

Im Kern geht es bei dem Vorhaben darum, die nationalen Programme zur Klimaneutralität aufeinander abzustimmen, damit diese nicht zu neuen Handelshemmnissen führen. Erreicht werden soll eine stärkere Vergleichbarkeit von Maßnahmen wie der CO₂-Bepreisung, finanziellen Anreizen oder Regulierung. Den Plan verfolgt Scholz schon seit seiner Zeit als Finanzminister. Nicht nur sollen sich die Klubmitglieder darauf verpflichten, bis 2050 klimaneutral zu wirtschaften. Auch sollen die Klimaschutzmaßnahmen vergleichbar sein – idealerweise durch einen gemeinsamen Preis für die klimaschädlichen Kohlendioxidemissionen.

Biden als möglicher Spielverderber

Doch der US-amerikanische Präsident Joe Biden dürfte etwas dagegen haben. Denn ein Klima-Klub braucht einen CO₂-Preis – sonst ergibt das keinen Sinn. Aber die USA sind strikt gegen eine CO₂-Bepreisung. So gibt es einen CO₂-Preis bisher nur in fünf der sieben G7-Länder, nämlich in den EU-Staaten Deutschland, Frankreich und Italien. Auch in Großbritannien und Kanada gibt es ein CO₂-Preisschild. In den USA existiert die Abgabe nur in einzelnen Bundesstaaten, in Japan nur marginal.

Mögliche Spannungen zwischen Scholz und Biden

Doch was ist ein Klima-Klub ohne die mächtigen USA schon wert? Sogar Umweltzölle könnten die Folge sein. Meinungsverschiedenheiten zwischen Scholz und Biden sind also programmiert. Klimaexperte Christoph Bals ist deshalb skeptisch, was den Klima-Klub angeht. Der Klima-Klub sei eine interessante Idee, sagt er. "Aber die Umsetzung, dass es wirklich konstruktiv wird, ist extrem kompliziert. Ich rechne damit, dass hier allenfalls ein Prozess auf den Weg gebracht wird."

Kanzler Scholz hat Großes versprochen im Bundestag. Nach dem Gipfel der mächtigen Sieben wird sich zeigen, ob Klimaschutz einen Schritt nach vorne macht. Oder wegen der Kriegsfolgen erst einmal eine Vollbremsung hinlegt.