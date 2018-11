G20 startet ohne Merkel, aber mit saudischem Kronprinz

Ein kleines Erdbeben erschütterte die argentinische Hauptstadt Buenos Aires zum Start des G20-Gipfels. Auch die Gespräche zwischen den Staats- und Regierungschefs, die die 19 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer der Welt repräsentieren, sowie den Vertretern der Europäischen Union, könnten für politische Erschütterungen sorgen. Denn es geht um Streitigkeiten – vor allem um den Handelskonflikt zwischen den USA, China und der EU.

China und USA: Einigung nicht ausgeschlossen

US-Präsident Donald Trump und der chinesische Präsident Xi Jinping werden sich am Samstag zum Abendessen treffen. Von beiden Seiten gibt es ganz vorsichtige Signale, dass eine Einigung nicht ausgeschlossen wird. Auf die Frage, ob die Europäische Union US-Importzölle auf europäische Autos fürchtet, blieb Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker unklar.

"Ich habe zwar nicht mit Freude, aber mit einem gewissen Maß von Zufriedenheit zur Kenntnis genommen, dass sich seit meinem Besuch in Washington im Juli nichts zwischen den USA und der Europäischen Union geändert hat", sagte Juncker in Buenos Aires. Das kann man so deuten, dass Juncker nicht davon ausgeht, dass Trump in Kürze Sonderzölle auf Autoimporte aus Europa verhängen wird.

Trump und Putin wollen sich offenbar doch treffen

Ein zweites großes Streitthema ist der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland im Asowschen Meer. US-Präsident Trump hatte vor dem G20-Gipfel - wegen der Lage auf der Krim - ein persönliches Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über Twitter abgesagt. Nun werden sich die beiden offenbar doch spontan treffen.

"Die russische Gewalt gegen ukrainische Schiffe ist total inakzeptabel. Europa ist sich darin einig, die Souveränität der Ukraine zu unterstützen", sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk. Deshalb sei er sich sicher, dass die EU die Sanktionen gegen Russland im Dezember verlängern werde.

Nachfolgevereinbarung für Nafta

Gleich zum Auftakt des G20-Gipfels unterzeichneten US-Präsident Trump, der kanadische Premierminister Trudeau und der mexikanische Präsident Peña Nieto eine Nachfolgevereinbarung für das Nordamerikanische Freihandelsabkommen "Nafta". US-Präsident Trump sagte, es habe so gute Reaktionen darauf gegeben, dass er keine Probleme bei der Umsetzung erwarte.

In den USA muss die neue Handelsvereinbarung allerdings noch durch den Kongress. Ob die Abgeordneten und Senatoren mehrheitlich zustimmen werden, ist noch nicht sicher.

Merkel kommt später

Beim G20-Familienfoto fehlte nur eine - Bundeskanzlerin Angela Merkel. Wegen einer Flugzeugpanne verpasst sie den ersten Gipfeltag und wird erst später in Buenos Aires erwartet.

Merkel wird am Samstag den russischen Präsidenten Putin treffen, um vor allem über den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine zu sprechen. Möglicherweise wird sie auch noch mit US-Präsident Trump zusammenkommen.

Während die Staats- und Regierungschefs im Konferenzzentrum beraten, das großräumig abgesperrt ist und am Rande von Buenos Aires liegt, wird es im Zentrum der Stadt eine Demonstration gegen den G20-Gipfel geben. Über 20.000 Polizisten sind im Einsatz. In Buenos Aires sollen sich Straßenschlachten wie in Hamburg nicht wiederholen.

Putin begrüßt saudischen Kronprinzen herzlich

Unter den Teilnehmern des Gipfels ist auch der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman. Er wurde trotz der Affäre um den ermordeten Journalisten Jamal Khashoggi und internationaler Kritik freundlich empfangen. Insbesondere Russlands Präsident Putin empfing den Kronprinzen demonstrativ herzlich.

Der Journalist Khashoggi war Anfang Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul getötet worden. Die türkischen Behörden machen ein aus Saudi-Arabien angereistes Mordkommando dafür verantwortlich. Kronprinz Salman wird verdächtigt, die Tat in Auftrag gegeben oder zumindest von ihr gewusst zu haben.

Während ihm Kanzlerin Merkel aus dem Weg gehen will, sprach Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Rande der Auftaktsitzung mit ihm. Auch die britische Premierministerin Theresa May will sich mit dem Kronprinzen treffen.