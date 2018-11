G20-Gipfel: Trump sagt wegen Krim-Krise Treffen mit Putin ab

Russland bedauerte die Absage

Russland bedauerte die Absage. Die russische Regierung sei dennoch gesprächsbereit, sagte Regierungssprecher Dmitri Peskow der Nachrichtenagentur RIA. "Eine Absage bedeutet, dass Gespräche über wichtige internationale Themen auf unbestimmte Zeit verschoben wurden." Zuvor hatte der Kreml noch spöttisch reagiert. Falls die Absage stimme, habe der russische Präsident "ein paar zusätzliche Stunden für nützliche Treffen" am Rande des Gipfels, hatte Peskow erklärt.

Das Treffen war am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires geplant. Kurz zuvor hatte Trump vor Journalisten im Weißen Haus noch gesagt, er halte den am Freitag beginnenden Gipfel für einen "guten Zeitpunkt" für das Treffen.

Streit war am Sonntag eskaliert

Der Streit war am Sonntag eskaliert: Der russische Grenzschutz brachte mit Gewalt drei ukrainische Marineboote auf. Die Schiffe waren auf dem Weg durch die Meerenge von Kertsch in das Asowsche Meer. Russland behandelt die Meerenge zwischen seinem Festland und der 2014 annektierten Halbinsel Krim als sein Hoheitsgebiet.

Die russische Seite hatte bis zuletzt damit gerechnet, dass sich die beiden Spitzenpolitiker treffen. Auch aus dem Weißen Haus waren die Planungen vorangetrieben worden. So standen bereits Details fest - darunter ein 20-minütiges Vier-Augen-Gespräch der beiden Staatsmänner. Anschließend sollte eine größere Delegation beider Länder unter Leitung der Präsidenten miteinander sprechen.

Ukrainischer Präsident lobt Trump als "großen Führer"

Der ukrainische Staatschef Petro Poroschenko begrüßte die Absage Trumps. "So handeln große Staatsmänner", schrieb Poroschenko auf Twitter.