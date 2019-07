Fußballstar Rapinoe beeindruckt mit Rede und wird beleidigt

Zehntausende begeisterte Fans haben den US-Fußballerinnen bei ihrer Siegesparade durch New York frenetisch zugejubelt. Die Weltmeisterinnen, die am vergangenen Sonntag durch ein 2:0 gegen die Niederlande ihren vierten Titel perfekt gemacht hatten, fuhren im Konfettiregen auf einem offenen LKW über den legendären Broadway und präsentierten stolz die WM-Trophäe. Immer wieder schallten ihnen dabei "Equal Pay"- und "USA"-Rufe entgegen. Die Parade setzte die Tradition der Feierlichkeiten am "Big Apple" fort, die diversen Sportgrößen in der Vergangenheit zuteil wurde. Starspielerin und Kapitänin Megan Rapinoe ging bei den Feierlichkeiten voran und hielt eine beeindruckende Rede, in der sie sich für mehr Toleranz und weniger Hass in der Gesellschaft aussprach.