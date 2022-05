Fußballprofi Jake Daniels macht Homosexualität öffentlich

Der Fußballspieler Jake Daniels hat als erster Profi in der britischen Liga seit über drei Jahrzehnten seine Homosexualität öffentlich gemacht. "Ich wusste mein Leben lang, dass ich schwul bin und jetzt fühle ich mich bereit dazu, mein Coming-Out zu machen und ich selbst zu sein", erklärte der 17-Jährige am Montag in einer Mitteilung auf der Website des britischen Zweitliga-Klubs FC Blackpool, für den er spielt.

Daniels ist bisher der einzige aktive Profifußballer in Europa, der diesen Schritt gegangen ist. Vor Daniels hatte sich bereits der 22 Jahre alte Australier Josh Cavallo von Adelaide United im letzten Oktober öffentlich zu seiner Homosexualität bekannt. Zuletzt hatte sich in England im Jahr 1990 der inzwischen verstorbene Justin Fashanu geoutet.