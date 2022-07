Problem-WM in Katar: "Kind ist in den Brunnen gefallen"

In knapp fünf Monaten beginnt in Katar die Fußball-Weltmeisterschaft. Die Bedingungen im umstrittenen Gastgeberland beschäftigen die Fans, Verbände und die Politik. "Das Kind ist in den Brunnen gefallen, die WM wird auf jeden Fall stattfinden", sagt die bayerische Bundestagsabgeordnete Tina Winklmann (Grüne).

Sie ist außerdem sportpolitische Sprecherin der Grünen- Bundestagsfraktion und sitzt im Sportausschuss zur WM. Sie findet es falsch, dass das Fußballturnier an den Golfstaat vergeben wurde. FIFA und UEFA hätten Leitfäden, an die sie sich auch halten sollten. Für einen Boykott sei es aber zu spät, sagt Winkelmann.

Winklmann (Grüne): Menschenrechte in den Fokus rücken

Für Winkelmann geht es jetzt darum, dranzubleiben: Große Sportereignisse seien auch Anlass, um den Fokus beispielsweise auf die Lage der Menschenrechte zu richten. Konkret heißt das im Fall von Katar: Welche Rechte haben Frauen? Wird die LGBTQI+ Community geschützt? Wie sind die Arbeitsbedingungen der Arbeitsmigranten? Der Bundestagsabgeordnete Stephan Mayer (CSU) ist der Auffassung, es sei besser, mit als über Katar zu sprechen. Zudem sei es jetzt müßig, nochmal über die Vergabe zu sprechen.

Erst seit 2017 verpflichtet sich die FIFA in ihren Statuten zur Einhaltung der "international anerkannten Menschenrechte und setzt sich für den Schutz dieser Rechte ein". Die WM wurde bereits sieben Jahre zuvor an den Golfstaat vergeben. In der Zwischenzeit ist nichts geschehen.

Amnesty: "WM hätte nicht an Katar gehen dürfen"

Was kann jetzt noch getan werden? Über diese Frage wurde heute im Sportausschuss beraten. Zu den eingeladenen Experten gehören unter anderem eine Vertreterin des Deutschen Fußball-Bundes, der Vizepräsident der weltweiten Gewerkschaftsföderation Bau- und Holzarbeiter Internationale (BHI) sowie eine Vertreterin der Menschenrechtsorganisation Amnesty International und als Mitglied der Bundesregierung auch die Grünen-Politikerin Luise Amtsberg.

"Die Menschenrechtslage in Katar ist seit Jahrzehnten bekannt, die WM hätte nicht an das Emirat vergeben werden dürfen," sagt auch Katja Müller-Fahlbusch von Amnesty International zum Auftakt der Ausschusssitzung. Immerhin sei der Verband in den Ausschuss des Bundestages berufen worden, das zeige, dass es heute ein stärkeres Bewusstsein für die Probleme im Zusammenhang mit einer WM-Vergabe gäbe.

Lage der Arbeitsmigranten in Katar

Der Fußball-Weltverband FIFA hat mit Katar im Jahr 2020 eine Vereinbarung zu den Arbeitsbedingungen der Arbeitsmigranten, die auf den Baustellen zur WM tätig sind, unterzeichnet. Seit 2013 hat Dietmar Schäfers, Vizepräsident der weltweiten Gewerkschaftsföderation Bau- und Holzarbeiter Internationale, auf 24 großen Baustellen Inspektionen durchgeführt und festgestellt, dass dort technisch gesehen auf einem mit Deutschland vergleichbaren Stand gearbeitet werde. Zu den kleineren Baustellen könne er nichts sagen. Dennoch: Die Arbeitsbedingungen haben sich für das Gros der Arbeitnehmer nicht geändert.

In der Vergangenheit war immer wieder von Baracken berichtet worden, in denen auf maximal 20 Quadratmetern bis zu 14 Arbeitsmigranten untergebracht sind. Noch immer schuften die Arbeitsmigranten dort bis zu zwölf Stunden am Tag, sechs Tage am Stück, bei Temperaturen bis zu 50 Grad. Nach 14 Monaten dürfen sie unbezahlt ein bis zwei Monate nach Hause. Mindestens 15.000 Gastarbeiter sollen in Folge dieser Arbeitsbedingungen schon ums Leben gekommen sein.

Druck auf die FIFA

"Der DFB ist der größte Fußballverband innerhalb der FIFA." Hier müsse jetzt Druck aufgebaut werden, sagt Amnesty International. Damit sich langfristig etwas verändere. Man müsse jetzt darauf bestehen, dass ein "migrant worker center" gebaut werde. Dies sei schließlich auch Teil der Vereinbarung gewesen. Katar blockiert hier allerdings. Aus Sicht des Emirates sei das eine Vorstufe zu einer Gewerkschaft, die man nicht wolle. Kaum verwunderlich in einem Land, das mit einer Bevölkerung von 2,8 Millionen Einwohnern zu 75 Prozent aus Arbeitsmigranten besteht.