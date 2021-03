Für oder gegen Netanjahu? Israel wählt wieder

Die Bilder vor der Wahl wiederholen sich. Kein Wunder beim vierten Wahlkampf innerhalb von zwei Jahren. Fast schon traditionell besuchte Premierminister Benjamin Netanjahu den Mahane-Yehuda-Markt in Jerusalem. "Denkt ihr etwa, ich komme nur zum Gucken auf den Markt?", rief er in die Menge und sagt, dass er einkaufen wolle. Auf seine Frage, "wollt ihr nach dieser Wahl einen weiteren Wahlgang", brüllen die Menschen auf dem Markt: "Nein".

Likud-Partei löste mit Haushalts-Blockade die Neuwahl aus

Dabei hat Netanjahu selbst einen entscheidenden Anteil daran, dass schon wieder gewählt wird. Nach der letzten Wahl vor einem Jahr hatten es Netanjahu und sein Rivale Benny Gantz mit einer Einheitsregierung versucht. Die Amtszeit des Premierministers wollten sich beide teilen. Benny Gantz wäre Ende dieses Jahres an der Reihe gewesen. Aber Netanjahus Likud-Partei blockierte einen neuen Haushalt und löste damit die Neuwahl aus.

Geschadet hat das dem Likud laut Umfragen kaum. Und auch die Korruptionsanklage gegen den Premierminister verschreckt seine Stammwählerinnen und -wähler nicht. Netanjahu inszenierte sich im Wahlkampf als Mr. Außenpolitik. Verbuchte die Abkommen mit mehreren arabischen Staaten als seinen Erfolg.

Top-Thema: Impfkampagne gegen Covid-19

Zum absoluten Top-Thema machte der Premier aber Israels erfolgreiche Impfkampagne gegen das Coronavirus. Pünktlich zur Wahl ist in Israel wieder weitgehende Normalität eingekehrt. "Wir haben unser Lächeln zurück", sagte Netanjahu im israelischen Fernsehkanal 12. Mit der Impfkampagne sei Israel "zu einem medizinischen Weltwunder geworden". Jetzt könne das Land auch noch ein Wirtschaftswunder vollbringen.

Doch ob Israels Unternehmerinnen und Unternehmer so begeistert sind, wird sich am Wahltag zeigen. Viele von ihnen werfen Netanjahu vor, in der Corona-Krise vor der Impfkampagne versagt zu haben. Israel hatte lange Zeit eine der höchsten Infektionsraten der Welt. Und auch eine andere Sache haben viele nicht vergessen: Die Corona-Regeln wurden bei ultra-orthodoxen Israelis kaum durchgesetzt. Und ausgerechnet die Parteien dieser Bevölkerung sind Netanjahus wichtigste Koalitionspartner.

Für Netanjahu ein Kampf ums politische Überleben

Der Premierminister kämpft ums politische Überleben. Dafür könnte er nach der Wahl sogar mit rechtsextremen Parteien koalieren. Der Oppositionsführer Yair Lapid will das verhindern. "Das wäre eine rassistische Regierung voller Dunkelheit", sagt er. Die Regierung wäre seiner Ansicht nach von religiösem Extremismus und Straffreiheit geprägt. "In dieser Regierung würden alle Erpresser an einem Tisch sitzen", befürchtet der Oppositionsführer.

Israel ist in den vergangenen Jahren politisch immer weiter nach rechts gerückt. Ein linkes Lager, das die Wahl gewinnen könnte, gibt es nicht. Auch der Konflikt mit den Palästinensern spielt eine untergeordnete Rolle. Meirav Michaeli, Spitzenkandidatin der Arbeitspartei, ist eine der wenigen, die das Thema auf die Agenda bringen. Aber auch sie weiß, dass diese Wahl nicht zwischen links und rechts entschieden wird. Sondern zwischen Pro- und Anti-Netanjahu. "Das Hauptziel ist, Netanyahu abzulösen", meint Meirav Michaeli. Genau dafür brauche es eine Koalition des Wandels mit 61 Mandaten.

Bildung einer Koalitionsmehrheit schwierig

Laut Umfragen könnten auch nach der vierten Neuwahl innerhalb von zwei Jahren beide Lager Probleme haben, eine Koalitionsmehrheit zu bilden. Die Wahllokale schließen um 21.00 Uhr deutscher Zeit. Bis aussagekräftige Ergebnisse vorliegen, könnten Tage vergehen.