Für Nawalny, gegen Putin: Russische Oppositionelle demonstrieren

"Free Nawalny – stop Putin" – weithin schallt die Forderungen der fast 100 Menschen am Samstagnachmittag durch die Fußgängerzone der Nürnberger Innenstadt. Die meisten von ihnen sind russische Oppositionelle. Sie haben weiß-blau-weiße Fahnen dabei – als Symbol des Protests gegen den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und als Zeichen für den Frieden. Auch Elizaveta Shlosberg trägt die Fahne – dicht um den Körper gewickelt. Sie ist die Sprecherin der Allianz für ein freiheitlich-demokratisches Russland in Nürnberg. Die Organisation hat zusammen mit den Vereinen "One Europe" und "Interbridge Nürnberg" die Kundgebung organisiert. "Der Anlass für uns ist der Jahrestag der Verhaftung von Alexej Nawalny", erklärt Elizaveta Shlosberg im BR-Interview. "Weltweit finden heute und morgen Proteste für seine Freilassung statt – aber auch für die Freilassung aller politischer Gefangener und gegen den Aggressionskrieg."

Die aktuelle militärische Lage in unserem Ukraine-Ticker

Kreml-Kritiker Nawalny: Seit zwei Jahren in Haft

Vor zwei Jahren, ganz genau am 17. Januar 2021, kehrte der Kreml-Kritiker Alexej Nawalny in seine Heimat zurück, nachdem er in Deutschland nach einem Giftanschlag auf ihn von Ärzten behandelt worden war. Noch am Flughafen wurde er festgenommen und wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen und Betrugs zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Das hat Nawalny aber nicht gebrochen. Aus der Strafkolonie Melechowo, etwa 260 Kilometer nordöstlich von Moskau entfernt, kämpft der 46-Jährige prominente Widersacher Putins weiterhin für ein freies Russland. "Ich habe nicht vor, ihnen mein Land zu überlassen und glaube, dass die Finsternis verschwindet", schrieb er in einem Beitrag zum zweiten Jahrestag seiner Festnahme, der am Dienstag auf Instagram veröffentlicht wurde. Darin rief er seine Anhänger auch zum Durchhalten auf.

Russische Oppositionelle fordern Kampfpanzer für Ukraine

Nicht nur die Freilassung von Nawalny und anderen politischen Gefangenen forderten die russischen Aktivisten bei ihrer Demonstration in Nürnberg. Ein weiteres wichtiges Anliegen war ihnen, sich für eine Lieferung schwerer Kampfpanzer in die Ukraine einzusetzen. "Wir fordern seit Beginn der Invasion die Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine. Marder und Leopard für die Ukraine – das ist unsere Losung", sagt Elizaveta Shlosberg. Und weiter: "Deutschland hat unglaublich viel geleistet. Dafür auch vielen, vielen Dank an die Regierung. Aber es kann und muss viel mehr geschehen. "