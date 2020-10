Für Kreml-Kritiker Nawalny steckt Putin hinter seiner Vergiftung

Für Alexej Nawalny ist die Lage klar: Mitarbeiter des Inlandsgeheimdienstes FSB oder des Auslandsnachrichtendienstes SVR hätten auf Anweisung von Russlands Präsident Wladimir Putin gehandelt und ihn mit einem Nervengift aus der Nowitschok-Gruppe vergiftet. Letztlich stecke also Putin hinter dem Anschlag. Das sagte er in einem Interview mit einem russischen Youtube-Blogger, das am Montag veröffentlicht wurde.

Vorwürfe gegen Putin

Der Präsident möge "die Idee, dass er persönlich eine Armee geheimer Attentäter befehligt, die alle erschrecken", führte Nawalny weiter aus. Als Grund für die Vergiftung gibt er an, die Regierung sehe ihn als Bedrohung vor den Parlamentswahlen im kommenden Jahr.

Russische Regierung nennt Vorwürfe "beleidigend"

Nawalny bekräftigte damit seine Vorwürfe gegen Putin. Schon vor wenigen Tagen hatte er den Präsidenten in einem "Spiegel"-Interview als Drahtzieher des Giftanschlags bezeichnet. "Ich behaupte, dass hinter der Tat Putin steht, und andere Versionen des Tathergangs habe ich nicht", sagte er da.

Die Regierung in Moskau wies daraufhin jede Verantwortung zurück. Die Anschuldigungen von Nawalny seien inakzeptabel, grundlos und beleidigend, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Er werde offenbar vom US-Geheimdienst CIA angeleitet.