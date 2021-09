Für Klimaschutz und gegen Hetze: Wahlaufruf der beiden Kirchen

Die Zeiten, in denen Kirchen in Hirtenworten mehr oder minder verklausulierte Wahlempfehlungen für eine Partei ausgesprochen haben, sind vorbei. Aus dem Aufruf zur anstehenden Bundestagswahl, den der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Bayerns Landesbischof Bedford-Strohm, und der Vorsitzende der katholischen deutschen Bischofskonferenz (DBK), der Limburger Bischof Georg Bätzing, nun vorgelegt haben, lässt sich deshalb auch keine Präferenz für eine politische Richtung herauslesen.

Den beiden großen Kirchen liegen in erster Linie bestimmte Themen am Herzen. Dabei fällt vor allem auf, welche Themen in dem gemeinsamen Wahlaufruf von EKD und DBK fehlen: zum Beispiel Lebensschutz, Abtreibung, Beihilfe zum Suizid. Hier hatte es in der jüngsten Vergangenheit durchaus Unterschiede zwischen evangelischen und katholischen Positionen gegeben.

Klimawandel: Kirchen mahnen Bewahrung der Schöpfung an

Einig sind sich beide großen Kirchen auf den meisten anderen Gebieten. Aktuell: Den vom Hochwasser betroffenen Regionen Deutschlands müsse Politik konkret helfen, sie müsse Lösungen für den Wiederaufbau finden und sich um Präventionsmaßnahmen mit Blick auf zukünftige Unwetterkatastrophen bemühen.

In diesem Kontext sind DBK und EKD die Bekämpfung des Klimawandels und die Bewahrung der Schöpfung sehr wichtig. "Wer jetzt nicht entschlossen handelt, bürdet die Kosten und immateriellen Folgen unseres jetzigen Lebensstils den zukünftigen Generationen auf. Das wäre unverantwortlich", heißt es in dem gemeinsamen Schreiben der beiden Kirchenrepräsentanten. Deutlich werden sie beim Thema Asyl: Die menschenunwürdigen Zustände an den Grenzen Europas müssten überwunden werden. "Menschen, die zu ertrinken drohen, müssen gerettet werden." Beide Kirchen engagieren sich in der privaten Seenotrettung auf dem Mittelmeer.

Bedford-Strohm mahnt eigens zu konsequenterer Klimapolitik

Welchen Parteien die Kirchen die Lösung dieser und anderer Fragen zutrauen, diese Frage beantworten die Bischöfe in ihrem gemeinsamen Papier nicht.

In einer eigenen Stellungnahme legt der EKD-Ratsvorsitzende allerdings in noch deutlicheren Tönen Wert auf eine konsequent klimafreundliche Politik. Das Jahr 2021 müsse zu einem "Wendepunkt" im Kampf gegen den Klimawandel werden, schreibt Bedford-Strohm in einem Beitrag der evangelischen Monatszeitschrift "Chrismon". Er hoffe sehr, "dass die Flutkatastrophe politisch eine Zäsur darstellt". Es gelte, den Klimawandel mit entschiedenen Maßnahmen zu bekämpfen. "Das sind wir den Menschen schuldig, deren Existenz vernichtet ist und die alles verloren haben, was ihnen lieb und teuer war", so Bedford-Strohm.

Anfallende Kosten sollten einem konsequenteren Klimaschutz auch nicht im Wege stehen. "Denn das, was wir heute als zu teuer ansehen, muss ja trotzdem bezahlt werden. Nur dann nicht mehr von uns, sondern von der jetzt jungen Generation und vor allem von den künftig Lebenden - und zwar zu noch weit höheren Kosten", schreibt der Ratsvorsitzende. Das Argument, eine sozial-ökologische Wende sei zu teuer, habe daher ausgedient; übrigens ein Argument, das auch und gerade die AfD in der Klimadebatte stark macht.

Warnung vor "hetzerischer Rede", aber AfD bleibt unerwähnt

Dass sich beide Kirchen von der AfD deutlich abgrenzen, wird indessen am Schluss des gemeinsamen Papiers zur Bundestagswahl deutlich – ohne dass die Partei beim Namen genannt wird. "Populistischer Stimmungsmache und hetzerischer Rede" müsse klar und unmissverständlich entgegengetreten werden. Ebenso fordern die beiden Bischöfe "rote Linien" gegenüber extremistischem Gedankengut.