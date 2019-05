"Für immer in unseren Herzen": Sportwelt trauert um Niki Lauda

"Die große Ferrari-Familie empfindet große Trauer über den Tod unseres Freundes Niki Lauda", schrieb die Scuderia auf Twitter. Die Italiener erinnerten an die beiden Weltmeisterschaften, die Lauda 1975 und 1977 in einem Ferrari-Rennwagen errungen hatte - nur ein Jahr nach seinem Einstieg in die höchste Rennklasse.