Für ein Jahr: Spanien probt die Vier-Tage-Woche

Nicht mehr fünf Tage in der Woche arbeiten, sondern nur noch vier. Hört sich erstmal gut an. Genau deswegen wird dieses Modell auch seit Jahren immer mal wieder diskutiert. Befürworter führen als Argumente oft an, dass Arbeitnehmer motivierter und leistungsfähiger wären, wenn sie einen Tag unter der Woche frei hätten.

Die Vier-Tage-Woche kommt - als Modellprojekt in Spanien

Einer der Köpfe in Spanien hinter der Idee ist Iñigo Errejon, Chef der kleinen Linkspartei Más País. Schon seit Monaten setzt er sich für die Vier-Tage-Woche ein. "Spanien gehört zu den Ländern, in denen die Menschen europaweit die längsten Arbeitstage haben. Und dazu ist unser Land nicht besonders produktiv. Warum versuchen wir nicht, weniger Zeit am Schreibtisch zu verbringen, dafür mehr Zeit für schöne Dinge zu haben?", sagt Errejon. Er hat bei der spanischen Regierung die Vier-Tage-Woche beantragt. Und sie kommt – als Modellprojekt.

Ein Jahr wird reduziert - bei vollem Gehalt

Im Herbst soll es losgehen: Etwa 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 200 hauptsächlich mittleren und kleineren Unternehmen arbeiten dann einen Tag pro Woche weniger – und zwar mindestens ein Jahr lang. Sie sollen aber ihr volles Gehalt bekommen. Die Idee dahinter: Firmen schaffen neue Jobs. Denn setzen fünf Beschäftigte jeweils einen Tag pro Woche aus, könnte das Unternehmen einen zusätzliche Vollzeitkraft einstellen, um das Pensum aufzufangen. Doch das kostet.

Projekt kostet 50 Millionen Euro

Der spanische Staat zahlt den Betrieben dafür Geld. Im Gespräch sind insgesamt 50 Millionen Euro. Geld, das im Haushalt eigentlich nicht übrig ist. Daher könnten die Mittel aus dem Corona-Rettungspaket der EU kommen. Wirtschaftsprofessor Juan Torres von der Universität Sevilla hält das nicht für dramatisch.

"Klar, wir geben Geld für ein Experiment aus, vom dem wir nicht wissen, ob es wirklich etwas bringt. Aber die Kosten sind überschaubar. Sie konkurrieren kein bisschen mit anderen Hilfsleistungen, die in dieser Pandemie ausgezahlt werden. Im Vergleich geht es um einen winzigen Anteil." Juan Torres von der Universität Sevilla

Spanien braucht neue Arbeitsplätze

Befürworter des Pilotprojekts sind sich sicher, dass eine Vier-Tage-Woche tatsächlich neue Arbeitsplätze schaffen kann. Und neue Jobs braucht Spanien dringend. Im Februar hat die Zahl der Arbeitslosen die Vier-Millionen-Marke überschritten, zum ersten Mal seit fast fünf Jahren wieder. Damals hatte das Land noch mit den Nachwirkungen der schweren Wirtschaftskrise zu kämpfen – jetzt mit den Folgen von Corona.

Mitten in der Pandemie die Arbeitszeit verkürzen? Das wirkt erst einmal wie der denkbar schlechteste Moment für ein solches Projekt. "Aber es ist ein guter Moment. Denn durch Corona müssen wir uns neu erfinden. Sowohl die Unternehmen als auch wir selbst", sagt Juan Torres.

Gegenwind aus der Wirtschaft

Geleitet wird das Pilotprojekt von einer Expertengruppe, in der Vertreter der Regierung, der Gewerkschaften und der Wirtschaftslobby sitzen sollen. Aber gerade aus der Wirtschaft kommt Kritik an dem Experiment: Eine Vereinigung von Unternehmern aus der spanischen Region Aragón spricht beispielsweise von einem "Wahnsinn". Um aus einer Krise herauszukommen, müsse mehr gearbeitet werden, nicht weniger.

Junge Menschen könnten die Gewinner sein

Profiteure könnten vor allem jungen Menschen in Spanien sein. Sie sind es, die oft mit prekären Arbeitsverträgen abgespeist werden und zehn bis elf Stunden am Tag arbeiten müssen. Fällt ein Arbeitstag pro Woche weg, würde das einer Gehaltssteigerung von 20 Prozent entsprechen. Es dürfte aber mehr als fraglich sein, ob die Unternehmen nach dem Ende des Versuchsjahres weiter mitspielen – wenn es nämlich keine staatlichen Zuschüsse mehr gibt.