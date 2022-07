Für den Fall einer Gasmangellage: Esken widerspricht Habeck

Erst private Haushalte und soziale Einrichtungen - dann erst die Industrie. Diese Reihenfolge schlägt SPD-Parteichefin Saskia Esken vor, sollte es zu einer Gas-Notlage in Deutschland kommen. Der "Rheinischen Post" sagte Esken, "Privathaushalte und systemrelevante Einrichtungen müssen in einer Gasmangellage ganz klar eine Priorität haben."

Esken setzt auf Schutzschirm für Verbraucher

Außerdem brauche es einen Schutzschirm für Verbraucher, die sich die hohen Energiepreise nicht mehr leisten könnten. Laut Esken müsse garantiert sein, dass "die Wohnung warm und Energie bezahlbar bleibt".

Habeck: Privathaushalte müssen "ihren Anteil leisten"

Bei Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen hatte sich das gestern etwas anders angehört. Bei einem Besuch in Wien stellte er die Priorisierung von Privathaushalten im Falle einer Gasknappheit in Frage: Auch Verbraucherinnen und Verbraucher müssten "ihren Anteil leisten", so Habeck. Er betonte, dass es massive Auswirkungen für die Wirtschaft und letztlich auch für die Menschen im Land hätte, würde die industrielle Produktion langfristig oder dauerhaft unterbrochen.

Expertin Kemfert hält Gasmangellage für vermeidbar

Seit Montag wird die wichtigste deutsch-russische Pipeline Nordstream 1 gewartet - mindestens zehn Tage lang. Seitdem fließt kein Gas mehr aus Russland nach Deutschland. Und viele befürchten, dass Russland danach den Gasfluss komplett einstellen könnte. Selbst für diesen Fall zeigt sich die Energieökonomin Claudia Kemfert optimistisch. Nach ihren Worten würde die befürchtete "Gasmangellage" selbst dann nicht zwingend eintreten, wenn Russland alle Gaslieferungen nach Deutschland einstellen sollte.

Der Deutschen Presse-Agentur sagte Kemfert, die Frage hänge von verschiedenen Aspekten ab: unter anderem davon, wie die Gasliefer-Beziehungen mit anderen Ländern aus Russland aussehen. Außerdem spiele eine Rolle, wie gut die Speicher in Deutschland gefüllt sind und wie gut es gelingt, Gas zu sparen. Wenn alle drei Aspekte gut geschafft würden, müsse es nicht zu einer Gasmangellage kommen. Aus Kemferts Sicht ist Deutschland dabei schon auf einem guten Weg.