Fünf Tote bei russischem Angriff auf westukrainische Stadt Lwiw

Ein russischer Angriff mit Kalibr-Marschflugkörpern auf die westukrainische Stadt Lwiw hat nach ukrainischen Angaben mindestens fünf Menschen das Leben gekostet. Bürgermeister Andrij Sadowyj sagte, es habe sich um den schwersten Angriff auf zivile Infrastruktur in Lwiw seit Kriegsbeginn gehandelt. Dabei wurden das Dach und die oberen beiden Stockwerke eines Wohngebäudes zerstört. Sadowyj sagte, rund 60 Wohnungen und 50 Fahrzeuge in der Gegend seien durch den Angriff in der Nacht beschädigt worden.

95-jähriges Opfer Überlebende des Zweiten Weltkriegs

Das jüngste der Opfer sei 21 Jahre alt gewesen. Das älteste, eine 95-jährige Frau, habe den Zweiten Weltkrieg überlebt, aber nicht den russischen Angriffskrieg, sagte der Leiter der Militärverwaltung der Region, Maxym Kosyzkyj. 36 Menschen wurden verletzt. "Die Russen greifen uns an", sagte die Bewohnerin Ganna Fedorenko, die selbst verletzt wurde. "So haben sie uns lieb. Mir tun diese Leute leid, die getötet wurden. Sie waren jung."

Rettungskräfte durchsuchten mit Spürhunden die Trümmer des Wohngebäudes. Das Innenministerium teilte mit, sieben Überlebende seien gerettet worden. 180 Menschen mussten psychologisch betreut werden, 64 ihre Wohnungen verlassen. Vor dem Gebäude lagen zerstörte Autos. Das Wohnhaus liegt in der Nähe eines kleinen Parks mit Klettergerüsten und Schaukeln.

Selenskyj: "Es wird definitiv eine Antwort geben"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach den Angehörigen der Opfer auf Telegram sein Beileid aus und schrieb: "Es wird definitiv eine Antwort an den Feind geben. Eine greifbare."

Russische Taktik: Raketen mit Kurswechsel

Die Front im Osten und Süden der Ukraine liegt mehr als 500 Kilometer entfernt von Lwiw. Aus aktualisierten Angaben der ukrainischen Luftwaffe zum Kurs der Kalibr-Marschflugkörper ging hervor, dass diese vom Schwarzen Meer aus abgefeuert wurden, dann zuerst in die Region Kiew geflogen und schließlich nach Westen abgedreht waren. Mit Kurswechseln versucht das russische Militär, Schwachstellen in der ukrainischen Luftabwehr ausfindig zu machen. Die ukrainische Luftwaffe fing nach eigenen Angaben sieben von insgesamt zehn abgefeuerten Kalibr-Marschflugkörpern ab.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 haben Hunderttausende Ukrainer aus dem Rest des Landes Zuflucht in Lwiw gefunden. Die Stadt liegt nur etwa 80 Kilometer entfernt zur Grenze mit dem Nato-Mitglied Polen.

Mit Informationen von dpa