Fünf Tote bei Brand in Mehrfamilienhaus in Rheinland-Pfalz

Die fünf Todesopfer des Brandes sind in demselben Raum entdeckt worden. Das sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Toten seien etwa eine halbe Stunde nach Beginn des Einsatzes in dem Schlafzimmer aufgefunden worden.

Das Feuer brach in der Küche aus

Nach Angaben der Polizei befand sich das Zimmer hinter der Küche der Wohnung, in der vermutlich das Feuer ausbrach. Die fünf Toten seien noch nicht sicher identifiziert.

Brandursache ist noch unklar

Die Brandursache in Lambrecht blieb zunächst unklar. Ersten Ermittlungen zufolge brach das Feuer in der Küche aus. Die fünf Toten seien bislang nicht zweifelsfrei identifiziert worden, teilten die Staatsanwaltschaft Frankenthal und das Polizeipräsidium Rheinpfalz am Freitag mit. Eine Obduktion der Leichen sei angeordnet worden.

Behörden sehen keine Hinweise auf Fremdeinwirkung

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus im rheinland-pfälzischen Lambrecht mit fünf Toten gibt es nach ersten Untersuchungen keine Hinweise auf eine Einwirkung von außen. Es sei anzunehmen, dass das Feuer auf einen technischen Defekt oder auf Fahrlässigkeit zurückzuführen sei, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Löschschaum verzögert Ursachenforschung

Die Ermittlungen zur Brandursache werden sich wegen der großen Menge an Löschschaum hinziehen, das Ergebnis könnte erst in ein paar Tagen feststehen. Die Ursache für den Tod der fünf Opfer soll bei einer Obduktion geklärt werden. Die Toten konnten bislang nicht zweifelsfrei identifiziert werden. Zu Gerüchten am Brandort, es handele sich um polnische Staatsbürger, erklärte die Staatsanwaltschaft, dies sei "reine Spekulation".