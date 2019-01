Fünf Teenager sterben bei Escape-Spiel

"Escape" heißt "Flucht". Beim "Escape"-Spiel geht es darum, möglichst schnell aus einem Raum zu fliehen. Unter Zeitdruck heißt es, bestimmte Rätsel und Aufgaben zu lösen, um zu "entkommen".

Ein solches Spiel ist einer Gruppe von Teenagern im nordpolnischen Koszalin zum Verhängnis geworden. Denn während des Spiels brach plötzlich Feuer aus, fünf Mädchen kamen um, alle um die 15 Jahre alt. Außerdem wurde ein 25-jähriger Mann verletzt, er kam mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus.

Feuer brach offenbar in Nebenraum aus

Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass der Brand in einem Nebenraum ausgebrochen ist. Einer der Feuerwehrmänner sagte der Zeitung "Gazeta Wyborcza", das Feuer habe schon bei der Ankunft der Einsatzkräfte in allen Räumen des Erdgeschosses gewütet. Vermutlich habe es den Opfern den Weg nach draußen abgeschnitten. Als eine mögliche Ursache gilt die Explosion einer Gasflasche.

Präsident Duda drückt sein Beileid aus

Unklar ist, warum die Betreiber des Escape-Rooms nicht selbst die Türen aufgemacht haben. So, wie es zum Beispiel vorgesehen ist, falls einer der Spiel-Teilnehmer in Panik gerät. Der polnische Innenminister Joachim Brudzinski kündigte an, man werde die Brandschutz-Maßnahmen in allen Escape-Räumen landesweit überprüfen. In Polen gibt es davon rund 1.000.

Polens Präsident Andrzej Duda drückte den Familien der Opfer auf Twitter sein Beileid aus. "Eine verheerende Tragödie in Koszalin", schrieb er, "fünf fröhliche Mädchen wurden aus dem Leben gerissen." Der Bürgermeister der Stadt, Piotr Jedlinski, erklärte den Sonntag zum Trauertag.