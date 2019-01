Fünf Politiker-Fehltritte auf Twitter

Eigentlich will Robert Habeck am Dreikönigstag nur per Video dazu aufrufen, die Grünen bei der Landtagswahl in Thüringen zu unterstützen. Ein kleines Wort hat dabei eine große Wirkung: Habeck sagt, das ostdeutsche Bundesland solle frei und demokratisch "werden" - und impliziert damit, dass das rot-rot-grün regierte Thüringen das eben nicht sei. Habeck erntet Kritik, aber auch viel Spott. Der in Thüringen geborene Geschäftsführer der Bundestags-SPD, @Schneidercar, fragt sich ironisch, in welchem Gefängnis er die letzten Jahre wohl gelebt habe.

Peinlich für den Grünen-Chef: Es ist nicht der erste Fauxpas dieser Art. Im Endspurt vor der Landtagswahl in Bayern twittert er im Oktober 2018, dass es "endlich wieder Demokratie in Bayern" gebe. Er entschuldigt sich tags darauf damit, er habe - gehetzt zwischen zwei Terminen - "zu lasch formuliert". Der Tweet von damals steht noch im Netz. Noch - bis Habeck seine Ankündigung wahr macht und seinen Account löscht.