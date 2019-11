Fünf österreichische Autobahn-Abschnitte bald ohne Maut

Fünf Autobahn-Abschnitte in Österreich sollen bald ohne Maut befahrbar sein. Für den Beschluss votierten im Haushaltsausschuss des österreichischen Parlaments am Montagabend die Abgeordneten der ÖVP, der Grünen und der Neos. Am Mittwoch soll die Änderung im Nationalrat beschlossen werden.

Konkret würde es laut ORF am 15. Dezember um folgende Abschnitte gehen: die Inntalautobahn A12 (Kufstein Süd), Westautobahn A1 (Salzburg Nord), Rheintal/Walgau-Autobahn A14 (Anschlussstelle Hohenems), Linzer Autobahn A26 und die Mühlkreisautobahn A7.

Wie der ORF berichtet, kommt Kritik von der SPÖ. Die Sozialdemokraten beklagen, dass davon fast nur deutsche Autofahrer profitieren würden.