Fünf Jahre nach den Spielen: Rios Olympia-Erbe verfällt

Fünf Jahre nach den Spielen in Rio ist der Olympiapark von Rio eine Betonwüste. Die Hallen und Stadien, die eigens für die Spiele im Stadtteil Barra de Tijuca gebaut wurden, sind dem Verfall preisgegeben. Die Grünanlagen sind vertrocknet, an anderen Stellen wuchert Unkraut aus Rissen im Beton. Nur ab und zu trifft man Skater, die den brachliegenden Park zu schätzen wissen.

Es gibt dort keine Kioske, keine Restaurants, wohl deswegen, weil Stadt-Politiker mutmaßlich nur bauen wollten und dabei den eigenen Profit im Auge hatten, denken sich viele Cariocas, wie Rio de Janeiros Einwohner heißen. Das Ergebnis seien die brachliegenden Anlagen.

Olympia als Chance, sich selbst zu bereichern

Dabei war der Plan ein anderer. Der riesige Park in Rio wurde beispielsweise doppelt so groß wie der Olympiapark in München gebaut. Ausgefeilte Konzepte sahen für diesen eine Nachnutzung vor. So sollten einige der Hallen versetzt und an anderen Orten wieder aufgebaut werden. Das ist nicht passiert. Der Eindruck, der bei Rios Einwohnern bleibt: Es ging nur darum, für die Spiele teure Bauten zu erreichten und daran zu verdienen. An einer nachhaltigen Nutzung hätte letztlich niemand Interesse gehabt.

Schuld, dass alles komplett sich selbst überlassen ist, sei die Landesregierung - so lautet der Vorwurf einiger Kritiker. Gelder seien veruntreut worden und für die Bevölkerung blieben nur verlassene Bauten übrig - ein Spiegelbild des Zustands der gesamten Region.

41 Milliarden Real wurden in die Olympischen Spiele investiert. Geld, das jetzt in Form von leeren und verfallenen Sportstätten für Unmut sorgt. Felipe Michel ist Vorsitzender des Sportausschusses des Stadtrats von Rio. Er fordert: "Unsere Aufgabe in der Kommission ist es, daraus wieder ein olympisches Erbe zu machen."

Nach Olympia kämpft Rio mit Schulden und Korruption

Derweil hat Rio mit Schulden und Korruptionsskandalen zu kämpfen, berichten Kommunalpolitiker. Vieles sei noch ungleicher als vor Olympia. Eine Last, die man den Bürgern überlassen habe, eine Last, die verwaltet und instandgehalten werden müsse, obwohl die Olympia-Bauten der Bevölkerung von Rio nichts gebracht hätten.

Tatsächlich haben die Spiele für Rio nicht allzu viel gebracht. Neue Straßen, ein Expressbus-System und eine U-Bahnlinie wurden gebaut, aber sie verlaufen nicht dort, wo die Cariocas sie heute dringend bräuchten. Und letztlich sind auch die Versuche, die Kriminalität zurückzudrängen, gescheitert. Kurz nach den Spielen gab es kein Geld mehr für die Sondereinheiten der Polizei und die Nachbarschafts-Wachen. Die Drogengangs eroberten die Favelas zurück, heute teilen sie sich Macht und Geld mit Milizen, die mit der Polizei verwoben sind.

Das Erbe bewahren - nichts als leere Versprechen?

Eduardo Paes, damals und heute erneut Bürgermeister von Rio versucht, seinen angekratzten Ruf wieder reinzuwaschen und gibt die Schuld seinem politischen Gegner, der vier Jahre lang die Metropole regierte. Jetzt, fünf Jahre nach den Spielen, soll die versprochene neue Nutzung der Sportstätten endlich angegangen werden. So sollen aus den Sporthallen vier Schulen werden.

"Das Erbe für die Stadt existiert. Man hat es schlecht behandelt, denn in den letzten Jahren wurde einfach alles schlecht behandelt. Einfach alles! Und so erging es dem olympischen Erbe auch nicht anders. Und wir arbeiten jetzt sehr hart daran, das Ende dieser Geschichte umzuschreiben." Eduardo Paes, Bürgermeister von Rio

Doch diese Versprechen kennen die Einwohner Rio de Janeiros zur Genüge - schließlich haben sie sie schon vor den Spielen von 2016 gehört.

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!