Fünf Jahre nach Breitscheidplatz-Anschlag: Gedenken und Mahnung

Zum fünften Jahrestag des Anschlags auf dem Berliner Breitscheidplatz haben sich Betroffene und Politiker für Verbesserungen im Umgang mit Terroropfern ausgesprochen.

Der scheidende Opferbeauftragte des Bundes, Edgar Franke (SPD), erklärte in der "Welt am Sonntag": Wenn sich ein Bürger auf dem Weg zur Arbeit verletze, müsse ihn der Staat heute bereits "mit allen geeigneten Mitteln" rehabilitieren. Es dürfe nicht sein, dass es einen solchen Automatismus bislang nicht gebe und "Terroropfer schlechter versorgt werden", sagte Franke, der inzwischen Parlamentarischer Staatssekretär im Gesundheitsministerium ist.

11. März soll Gedenktag für Terror-Opfer werden

In der neuen Koalitionsvereinbarung ist von einem besseren Umgang mit Terrorbetroffenen die Rede. Unter anderem ist vorgesehen, den 11. März zum "nationalen Gedenktag für die Opfer terroristischer Gewalt" zu erklären. Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) betonte, die neue Bundesregierung werde "nach Kräften alles dafür tun, um Opfer und Hinterbliebene von terroristischen Anschlägen bestmöglich zu unterstützen."

Der ehemalige Bundesinnenminister Thomas de Maiziere (CDU) lobte das Vorhaben: "Es ist keine kleine Sache, einen Tag der Trauer für Terroropfer einzuführen." Die Stunden und Tage nach Terroranschlägen "gehörten zu den bedrückendsten als Minister". Er habe sich oft gefragt, warum die Gesellschaft für Terrorbetroffene nicht mehr Anteilnahme zeige - dies gelte besonders für den IS-Anschlag in Istanbul 2016, bei dem zwölf Deutsche starben: "Bei den Toten von Istanbul ist das Vergessen ganz offensichtlich. Das ist bedrückend", sagte de Maiziere der "Welt am Sonntag".

Zentraler Gedenkort vorgeschlagen

Betroffene verschiedener Terrorangriffe sprachen sich in der Zeitung dafür aus, neben einem Gedenktag auch einen zentralen Gedenkort für Anschläge im In- und Ausland einzurichten. "Ein Ort des Gedenkens für alle Opfer, das wäre wunderbar", sagte die Berlinerin Nora Zapf, deren Großmutter in Istanbul ums Leben gekommen war. Sie wolle sich nicht damit abfinden, sich wie ein "Opfer zweiter Klasse" zu fühlen.

Immer wieder Vandalismus am Breitscheidplatz

Am Gedenkort auf dem Breitscheidplatz wiederum gibt es demnach regelmäßig Beschädigungen. So würden etwa aufgestellte Fotos der Opfer entwendet. "Leider wird der Gedenkort so, wie er jetzt ist, oft übersehen. Es kommt auch regelmäßig zu Vandalismus", sagte Kevin Möschle, selbst Betroffener des Anschlags von 2016.

Weißer Ring: "Kein opfersensibler Umgang"

Auch die Organisation "Weißer Ring" kritisierte den Umgang mit den Opfern vom Breitscheidplatz. Es seien an unterschiedlicher Stelle behördliche Fehler gemacht worden, hieß es in der "Heilbronner Stimme". Es liefen immer noch mühsame Prozesse vor allem im Bereich der Opferentschädigung, es gebe etliche Erwerbsunfähigkeiten von Betroffenen, sagte Bianca Biwer, Bundesgeschäftsführerin der Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer.

Teils kämen noch neue Fälle hinzu, weil Menschen nur scheinbar gut zurechtgekommen seien. "Sie haben das Trauma zunächst gar nicht erkannt", sagte Biwer. Im Umgang mit den Opfern hätten Behörden Fehler gemacht, etwa die Zusendung von Rechnungen aus der Forensik oder blutgetränkter Gegenstände, aber auch bei Entschädigungsanträgen. "Da war kein opfersensibler Umgang zu erkennen, es gab keine Transparenz", sagte sie.