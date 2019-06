Führung der SPD: Schwan dementiert Pläne mit Kühnert

Ein Interview der früheren Kandidatin für das Amt der Bundespräsidentin, Gesine Schwan, hatte Anfang der Woche für Furore gesorgt. Danach meldeten mehrere Medien, die 76-Jährige trete zusammen mit Juso-Chef Kevin Kühnert als Doppelspitze für den SPD-Vorsitz und die Nachfolge von Andrea Nahles an. Das habe sie so nie gesagt, stellte Schwan jetzt im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk (Bayern 2 am Samstagvormittag) klar.

SPD-Doppelspitze Schwan - Kühnert: Nicht der Fall

Gespräche mit Kühnert über den SPD-Vorsitz habe es gegeben: "Ich habe mit ihm und anderen gesprochen über die generelle Zukunft der SPD und die Doppelspitze", so Schwan. Zu den konkreten Inhalten wollte sie sich allerdings nicht äußern. Diese seien "vertraulich".

Eine gemeinsame Kandidatur mit Kühnert als Doppelspitze für den SPD-Vorsitz dementierte sie aber.

"Ich habe an keiner Stelle gesagt, dass ich mit ihm eine Doppelspitze eingehen will. Das würde mich nicht stören, aber es ist nicht der Fall." Gesine Schwan

Schwan schätzt Kühnert

Sie erklärte gleichzeitig, dass sie den Juso-Chef schätze und ihn für "nachdenklich, argumentativ und fair" halte. Allerdings sei es nicht so, "dass wenn man links und rechts oder jung und alt zusammenpackt, dass dann automatisch alles integriert ist".

Schwan betonte außerdem, dass sie ursprünglich nicht geplant hatte, den SPD-Vorsitz in Erwägung zu ziehen. "Es war mir wichtig, das als Möglichkeit zu sagen, als es ziemlich lange so wirkte, als würde die SPD überhaupt von niemandem gleichsam gewollt und als würde niemand sich interessieren für sie. Das fand ich gefährlich und auch kränkend."

Schwan: SPD fehlt Klarheit

Ihre Partei forderte sie auf klarer zu sein. Sie dürfe "nicht drum herum reden", so die Politikwissenschaftlerin. "Damit es aufhört, dass die Menschen den Eindruck haben, man wüsste nicht, wofür sie stünde." Außerdem müsse die SPD "mehr Zuversicht ausstrahlen". Schwan sagte, die Partei "darf nicht einfach nur reparieren". Sie müsse weiterentwickeln, was sie immer wollte und „für eine bessere, gerechtere, solidarische Welt arbeiten - bei uns, aber auch global".