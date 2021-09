Führender Klimaforscher: Respekt für Hungerstreik

Seit mehr als drei Wochen sind in Berlin junge Klimaaktivistinnen und -aktivisten in einen Hungerstreik für eine radikale Klimawende getreten. Die Streikenden fordern unter anderem ein gemeinsames öffentliches Gespräch mit allen drei Kanzlerkandidaten. Einer der Streikenden war bereits vorige Woche ins Krankenhaus eingeliefert worden, nun wandte sich einer der führenden Klimaforscher Deutschlands in einem offenen Brief an die Aktivisten.

"Politik hat nie zugehört"

Das Thema sei schwierig und gehe ihm nahe, sagt Hans Joachim Schellnhuber im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk. "Diese jungen Leute berufen sich auf unsere Forschung, speziell auf Arbeiten, die ich mit Kollegen veröffentlicht habe und in denen ich darauf hinweise, dass wir in einer extrem schwierigen Situation sind und die Klimakrise nur noch schwer zu verhindern ist", begründet er seine Motivation, den jungen Leuten zu schreiben. "Ich wollte damit signalisieren, dass mir klar ist, dass, wenn ich wissenschaftliche Ergebnisse kommuniziere, dass die Menschen in eine seelische Krise führen können."

Die Verzweiflung der Hungerstreikenden kann er gut nachvollziehen: "Wenn wir die Lage nüchtern analysieren, haben wir eine Situation, bei der mit jedem versäumten Jahr Millionen von Menschenleben gefährdet sind", sagt der Klimaforscher dem Bayerischen Rundfunk. Vor 30 Jahren ist der erste Bericht des Weltklimarates erschienen, in dem Schellnhuber Mitglied ist. Damals hätte man "noch Zeit gehabt", relativ sicher unterhalb der 2-Grad-Erwärmung zu bleiben, meint der Klimaforscher. "Dann müssten junge Menschen nicht zu solchen Mitteln greifen, aber die Politik hat nie zugehört."

Hilfeschrei oder Erpressung?

Er sei selbst in "größter Sorge" um die Zukunft unserer Zivilisation, schreibt er in seinem offenen Brief weiter. "Deshalb sei es nachvollziehbar, vielleicht sogar verhältnismäßig, dass ihr mit dem Hunger- bzw. Durststreik die Gefährdung eures eigenen Lebens in die Waagschale werft, um den notwendigen Politikwechsel zu bewirken."

Während andere den Streikenden Erpressung vorwerfen, sieht der Klimaforscher in der Aktion eher einen Schrei nach Hilfe und Aufmerksamkeit, sagt er im BR-Gespräch: "Sonst hätte man auch Mahatma Gandhi oder Alexei Nawalny Erpressung vorwerfen müssen."

Keiner soll sein Leben gefährden

Auch er könne sich eines Tages vorstellen, in einen Klimahungerstreik zu treten. Noch sei die Zeit dafür aber nicht gekommen. In unserer demokratischen Gesellschaft könne man auch andere Wege gehen. In seinem offenen Brief betont Schellnhuber: "Noch steht uns eine Fülle von gesellschaftlichen Einflussmöglichkeiten zur Verfügung, bei denen niemand zwingend sein Leben für die Bewahrung der Schöpfung gefährden muss." Trotz aller Empathie und allem Respekt bittet Schellnhuber darum eindringlich, "den Streik sofort abzubrechen" und bietet konkrete Hilfe an. Er wolle etwa sein Netzwerk von Kontakten nutzen und Treffen mit Persönlichkeiten organisieren, "die zu überzeugen sich wirklich lohnt."

"Ich kann möglicherweise auch die ein oder andere Tür zu wichtigen Politikern öffnen, zur Europäischen Kommission, vielleicht sogar zum Vatikan, ich bin ja Mitglied der päpstlichen Akademie", sagt Schellnhuber dem BR. Eine direkte Reaktion und Antwort hat der Klimaforscher bisher nicht erhalten, sagte er am Mittwochmittag im Gespräch mit dem BR. "Über Umwege" wisse er aber, dass die Streikenden seinen Brief und seine Einordnung gut fanden.