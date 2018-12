Früherer US-Präsident Bush im Alter von 94 Jahren gestorben

Dass Bush 1992 nicht wiedergewählt wurde, sondern überraschend gegen Bill Clinton verlor, lag vor allem an der schlechten Wirtschaftslage. Und an einem gebrochenen Wahlversprechen: "Lest es von meinen Lippen ab - keine höheren Steuern mehr!" - dieses Versprechen konnte Bush nicht halten, weil die Staatsverschuldung ansonsten rasant angestiegen wäre. Viele Amerikaner fühlten sich getäuscht und wählten Bush nach nur einer Amtszeit ab - der Tiefpunkt in seinem sonst so erfolgreichen Leben.

Der rettende Fallschirm

Aufgewachsen war George Herbert Walker Bush in einer wohlhabenden Ostküsten-Familie. Im Zweiten Weltkrieg meldete sich Bush freiwillig und wurde kurz nach seinem 19. Geburtstag jüngster Kampf-Pilot der US-Marine. Bei seinem 58. Einsatz schossen ihn die Japaner ab. Aus seinem brennenden Kampfflugzeug konnte er sich gerade noch mit dem Fallschirm retten. Auch deshalb beging Bush auch noch im hohen Alter seine Geburtstage mit einem Fallschirmsprung, zuletzt 2014 zu seinem 90. Geburtstag.