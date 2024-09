13.09.2024, 11:47 Uhr Audiobeitrag

> Früherer FDP-Chef Wolfgang Gerhardt mit 80 Jahren gestorben

Der ehemalige FDP-Vorsitzende Wolfgang Gerhardt ist tot. Der 80-Jährige sei am Freitagmorgen in Wiesbaden gestorben, teilte seine Partei im Auftrag der Familie mit. Gerhardt hatte von 1995 bis 2001 an der Spitze der FDP gestanden.

Von BR24 Redaktion