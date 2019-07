Früherer chinesischer Premier Li Peng gestorben

In die Geschichte eingegangen ist Li Peng als der Regierungschef, der 1989 für die Niederschlagung der Demokratiebewegung auf dem Platz des Himmlischen Friedens verantwortlich gemacht wurde, in dem er damals das Kriegsrecht verkündete. In der Nacht vom 3. auf den 4. Juni 1989 kam es zum Tiananmen-Massaker, als Soldaten auf dem Weg, die Studentenproteste zu beenden, Hunderte und vielleicht Tausende Bewohner Pekings töteten.

Li blieb ein Hardliner

Nach der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung war Li daran beteiligt, China aus der internationalen Isolierung zu führen und zu einer immer stärkeren Wirtschaftsmacht zu entwickeln. Dabei setzte er auf eine strikte autoritäre politische Kontrolle. Den wachsenden Einfluss Pekings in der Welt feierte er oft in nationalistischen Reden. 2002 zog er sich aus der Politik zurück.