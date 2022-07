"Frischekur": Die EU und ihr Reformbedarf

Die Europäische Union wächst – auch an ihren Aufgaben. Gestartet als Wirtschaftsgemeinschaft hat sie sich weiterentwickelt bis hin zur EU wie wir sie heute kennen: Gemeinsame Verteidigungspolitik, offene Grenzen, Freizügigkeit am Arbeitsmarkt, mit dem Euro als gemeinsamer Währung und mit großen Ambitionen in der Energie- und Umweltpolitik. Durch die Verkündung des Beitrittsstatus der Ukraine und der Republik Moldau wird die EU noch politischer.

EU steht vor Reformen

Die EU ist ein "elitärer Club" und sehr wählerisch, wenn es darum geht, neue Mitglieder aufzunehmen. Zuvor muss ein Kandidat viele Prüfungen bestehen - nachweisen, dass er über stabile demokratische Einrichtungen verfügt, die Menschenrechte achtet, Minderheiten schützt, er muss EU-Recht in sein nationales Recht übernehmen und eine wettbewerbsfähige Wirtschaft entwickeln, die zum EU-Binnenmarkt passt.

Aber nicht nur Beitrittskandidaten müssen sich anstrengen, auch die Europäische Union müsse an sich arbeiten, bevor sie neue Mitglieder aufnehme, sagt Bundeskanzler Olaf Scholz: "Die Europäische Union muss sich erweiterungsfähig machen. Sie hat institutionelle Reformen vor sich, die sowieso dringend sind, die aber gerade wenn man in den Blick nimmt, dass es weitere Mitglieder geben wird, noch wichtiger werden."

Denn die vorerst letzten Neuerungen sind auch schon 13 Jahre alt, festgelegt im Vertrag von Lissabon. Der hat die Rechte des EU-Parlaments gestärkt, das jetzt gleichberechtigt mit den Mitgliedstaaten über den Haushalt entscheidet. Außerdem macht der Lissaboner Vertrag manche Beschlüsse einfacher: In Fragen der Justiz und der Inneren Sicherheit entscheiden die EU-Staaten nicht mehr einstimmig, sondern mit Mehrheit.

Ein Mitglied kann alles blockieren

In der Außen- und Sicherheitspolitik sowie bei Steuern und Finanzen bleibt es allerdings beim alten Prinzip: Alle müssen zustimmen. Ein Mitglied kann mit seinem Einspruch alle anderen blockieren – um berechtigte Einwände geltend zu machen oder um auf Kosten der Gemeinschaft eigene Interessen durchzusetzen. In den vergangenen Jahren haben vor allem Ungarn und Polen mit ihren Vetos Entscheidungen über den EU-Haushalt, Russland-Sanktionen und eine weltweite Mindeststeuer verzögert.

Katarina Barley (SPD) die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments warnt im Dossier Politik: "Wir werden, wenn wir die Europäische Union weiter erweitern, nicht mit Einstimmigkeit weiterarbeiten können. Das ist völlig ausgeschlossen. Wir kommen da jetzt schon stark an unsere Grenzen, auch wenn man sagen muss viele Menschen glauben ja, es würde nur mit Einstimmigkeit entschieden."

Eigentlich sollte die EU-Kommission schon vor acht Jahren deutlich kleiner werden – nicht mehr ein Kommissar pro Land, sondern weniger Leute am Tisch, die im Rotationsverfahren ernannt werden. Aber kein Land wollte auf seinen Repräsentanten in Europas mächtigster Behörde verzichten.

Ein Grundproblem: Staats- und Regierungschefs verlangten zwar Änderungen, lieferten aber nicht, wenn es konkret werde, sagt Janis Emmanouilidis von der Brüsseler Denkfabrik European Policy Centre: "Da gibt es eine Diskrepanz zwischen der Betonung, wie notwendig es ist, die EU zu reformieren und der mangelnden Bereitschaft, das umzusetzen. Das Europäische Parlament hat ja schon nach einem Konvent, nach einer Vertragsreform gefragt und die Staats- und Regierungschefs haben es nicht einmal für nötig befunden, darauf zu reagieren."

Macron ist Treiber der Reformen

Tatsächlich lehnen viele Mitgliedstaaten die Forderung des EU-Parlaments nach einem europäischen Konvent zur Überarbeitung der EU-Verträge ab. Paris ist dafür. Das hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Europameister der Reform-Rhetorik, im Mai im Parlamentsplenum in Straßburg bekräftigt.

Die Frage ist, wie weit Macron und andere Staats- und Regierungschefs tatsächlich gehen: Werden sie wirklich Änderungen mittragen, die künftig dem Parlament die Besetzung von Europas Spitzenposten erlauben? Werden sie die Volksvertretung so stärken, dass die selbst Gesetze vorschlagen kann? Und werden Ungarn und Polen mithelfen, die Einstimmigkeit abzuschaffen – das Instrument, mit dem sie die übrigen Mitgliedstaaten in der Hand haben?

Durch den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine sei die EU weiter zusammengerückt findet Katarina Barley, die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Es gäbe eine Ausnahme: Ungarn. Der dortige Ministerpräsident Viktor Orbán lasse sich, so Barley von der EU nicht mehr reinreden. Das Geld der EU fließe dort in die eigenen Taschen von Orbán. Die Europäische Kommission müsse mehr tun fordert Barley: "Sie hätte verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel Ungarn noch häufiger zu verklagen. Vor dem Europäischen Gerichtshof oder Gelder einzubehalten, [wir] haben sogar neue Mechanismen geschaffen dafür. Aber sie ist viel zu zurückhaltend, nimmt viel zu viel Rücksicht."

Dabei könnte man die Gemeinschaft schneller und ohne komplizierte Vertragsänderungen voranbringen, sagt EPC-Experte Emmanouilidis, etwa wenn es um die Größe der EU-Kommission gehe. Und der Übergang zu mehr Mehrheitsentscheidungen in bestimmten Politikbereichen ließe sich mithilfe einer Brückenklausel regeln: "Vieles ist auch möglich aufgrund der aktuellen Verträge, aber dazu bedarf es des politischen Willens und nicht nur der Rhetorik von Seiten der Mitgliedstaaten in Sonntagsreden, die EU reformieren zu wollen und da hapert es."

Dabei gäbe es, wenn stimmt, was viele Experten behaupten und die EU vor allem in Krisenzeiten vorankommt, eigentlich keinen besseren Zeitpunkt für Reformen.