Friedrich Merz wird neuer CDU-Vorsitzender: "Bin sehr dankbar"

Nach seiner Nominierung für den CDU-Parteivorsitz zeigt sich Friedrich Merz im Interview mit Bayern 2 zufrieden: "Ich reibe mir die Augen und denke, es ist jetzt gelungen. Es hat ein tolles Ergebnis gegeben und vor allem eine unglaublich große Beteiligung. Das ist ein Gefühl großer Dankbarkeit. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es so klar wird."

Merz will die Frauen fördern

Merz hat schon konkrete Pläne und will die CDU zu einer modernen Volkspartei machen. Das bedeute, die digitalen Formate auszubauen, das Thema Vereinbarkeit Beruf und Familie, "auch in der CDU-Bundesgeschäftsstelle", voranzubringen und die Frauen in der Partei zu fördern.

"Wir müssen mehr tun. [...] Das ist eine Aufgabe für eine längere Zeit. Christina Stumpp wird den Auftrag bekommen, insbesondere den Kontakt zur Basis und zur kommunalen Ebene der CDU so zu intensivieren, dass wir auch Führungskräfte heranwachsen lassen", so der designierte CDU-Chef. Welche Frauen er in das Führungsgremium der CDU berufen will, gab er nicht bekannt.

Kritische Nachbetrachtung des Wahlkampfes

"So etwas wie in diesem Jahr, das darf sich nicht wiederholen. Wir haben selbst dazu beigetragen, dass wir diese Bundestagswahl so verloren haben. Und jetzt gucken wir nach vorne, wir haben eine ganze Reihe von Landtagswahlen im nächsten Jahr und wir haben 2023 die Landtagswahlen in Bayern. Und wir haben ein überragendes Interesse daran, dass wir diese Wahlen gewinnen. Und daran werden wir gemeinsam arbeiten."

"Freundschaftliches Miteinander" zur CSU

Friedrich Merz betonte, dass er auf eine gute Zusammenarbeit mit der Schwesterpartei CSU setze und sprach sich für ein mindestens einmal jährlich stattfindendes fest verabredetes Treffen der beiden Parteipräsidien aus. Daneben hält er auch das persönliche Verhältnis zum CSU-Chef für mitentscheidend: "Die beiden Vorsitzenden müssen ein gutes, auch freundschaftliches Miteinander haben. Da werde ich Zeit investieren und tue das aus Überzeugung." Für dieses Wochenende sei ein Gespräch mit Markus Söder bereits verabredet, so Merz.

Hohe Akzeptanz in der Basis

Beim ersten Mitgliederentscheid in der Parteigeschichte hat der Ex-Unionsfraktionschef 62,1 Prozent erhalten. Merz soll nun auf dem Bundesparteitag am 21. und 22. Januar zum Parteivorsitzenden bestimmt werden.