CDU-Basis will Friedrich Merz als neuen Parteichef

Im dritten Anlauf, CDU-Vorsitzender zu werden, hat sich Friedrich Merz an die Spitze gesetzt: In der Mitgliederbefragung hat sich die absolute Mehrheit für den Ex-Fraktionschef ausgesprochen. Das hat die Partei heute bekanntgegeben. Merz' Konkurrenten waren der frühere Umweltminister Norbert Röttgen und der ehemalige Kanzleramtsminister Helge Braun. 248.360 Mitglieder – also rund zwei Drittel aller Parteibuchbesitzer – haben sich an der Befragung beteiligt.

62,1 Prozent stimmten für Merz

Beim ersten Mitgliederentscheid in der Parteigeschichte der CDU setzte sich der gebürtige Sauerländer Merz mit 62,1 Prozent klar durch. Röttgen erhielt 25,8 Prozent, Braun kam auf 12,1 Prozent, wie Generalsekretär Paul Ziemiak mitteilte.

Der siegreiche Bewerber zeigte sich erfreut über die hohe Beteiligung von rund zwei Dritteln der Mitglieder bei der Befragung. Dies sei ein "beeindruckendes und tolles Ergebnis einer Partei, die lebt und die mitgestalten will", sagte Merz.

Merz: "Auf gute Zusammenarbeit mit wirklich allen"

Er nehme diese Nominierung an und freue sich "auf gute Zusammenarbeit mit wirklich allen", sagte der Bundestagsabgeordnete. Vorbehaltlich der Zustimmung des Parteitags im Januar wolle er sich mit ganzer Kraft dafür einsetzen, um zu zeigen, dass die CDU eine lebendige Partei sei, die auch als Volkspartei im 21. Jahrhundert ihren Platz haben werde. Die CDU habe auch als Opposition eine Aufgabe zu erfüllen.

Merz dankte seinen unterlegenen Mitbewerbern Helge Braun und Norbert Röttgen. Das "gute Miteinander" in den vergangenen Wochen habe der Partei gut getan. Merz ließ weiter offen, ob er als Parteichef auch den Fraktionsvorsitz im Bundestag für sich beanspruchen würde. "Das Thema seht zur Zeit nicht auf der Tagesordnung." Er machte auch deutlich, dass es sich nun um "keine Vorentscheidung" über die nächste Kanzlerkandidatur der Union gehandelt habe.

Offizielle Wahl bei Parteitag Ende Januar

Da Merz bereits im ersten Wahlgang die notwendige absolute Mehrheit von 50 Prozent plus x erhalten hat, wird kein zweiter Wahlgang nötig.

Offiziell muss der neue Vorsitzende von den 1.001 Delegierten bei einem digitalen Parteitag am 21./22. Januar gewählt werden. Es gilt als sicher, dass sich die Delegierten an das Votum der Mitglieder halten werden. Anschließend muss die Wahl per Briefwahl bestätigt werden.

Dritte Bewerbung um Parteivorsitz innerhalb von drei Jahren

Nachdem Angela Merkel sich 2018 aus dem Parteivorsitz zurückzog, steht die dritte Neubesetzung an und jedes Mal hat sich Friedrich Merz beworben. Ende 2018 hatte sich Merkels Favoritin Annegret Kramp-Karrenbauer durchgesetzt - die ein gutes Jahr später aufgab. Auf sie folgte im Januar 2021 Armin Laschet, der sich in der Stichwahl gegen Merz durchsetzte. Der dritte Bewerber Norbert Röttgen war damals im ersten Wahlgang ausgeschieden. Und nun geht es um die Nachfolge Laschets.