Merz und Röttgen halten Kanzlerkandidaten Söder für möglich

Merz: Kanzlerkandidat Söder "denkbar"

Anders als in vorherigen Interviews wollte der CDU-Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz in der ZDF-Sendung "Markus Lanz" eine Kandidatur Söders nicht ausschließen. Auf die Frage nach einem Kandidaten Söder sagte er: "Denkbar, klar."

Darüber, ob es einen Kanzlerkandidaten Söder unter einem CDU-Chef Merz geben könne, denke er aber gar nicht nach, versicherte er. "Ich denke darüber nach, was wir am 4. Dezember in Stuttgart auf dem Bundesparteitag der CDU machen, und da werden wir einen Vorsitzenden wählen." Vor vier Wochen hatte Merz in der "FAZ" noch betont, er sehe Söder nicht als Konkurrenten um die Kanzlerkandidatur: "Ich nehme seine Äußerung ernst, dass er in Bayern bleiben will."

Merz sieht "historische Argumente" für einen CDU-Kandidaten

Nach Meinung von Merz müssen Kandidat, Themen und Zeit zusammenpassen. Darüber würden die Vorsitzenden von CDU und CSU gemeinsam beraten und einen Vorschlag für die beiden Parteivorstände machen.

Er deutete allerdings an, dass er es für sehr wahrscheinlich hält, dass der neue CDU-Vorsitzende auch Kanzlerkandidat der Union wird - dafür gebe historisch einige Argumente: "Kanzlerkandidaten der CSU hat es immer nur dann gegeben, wenn die CDU mit ihren Vorsitzenden sehr unzufrieden war. Und ich unterstelle mal, dass das wahrscheinlich zum Jahreswechsel 2020/2021 nicht der Fall sein wird."

Söder: Falscher Zeitpunkt für Spekulationen

Auch Söder stellte einmal mehr klar, dass über die Kanzlerkandidatur "in der Union traditionell beide Parteien gleichberechtigt" entscheiden. Er werde als CSU-Vorsitzender natürlich seinen Beitrag leisten, sagte Söder der "Augsburger Allgemeinen". Sein eigener Platz sei in Bayern.

Unabhängig davon sei jetzt nicht der Zeitpunkt, über den Kanzlerkandidaten zu spekulieren. "Das wirkt wie eine Fußballmannschaft, die nach einer 2:0-Führung zur Halbzeit sagt, wir stellen das Spielen ein und reden bereits über die nächste Saison", warnte Söder.

Unions-Fraktionsvize verlangt von Söder Klarheit

Unions-Fraktionsvize Carsten Linnemann (CDU) stellte den bisherigen Zeitplan dagegen in Frage: Seiner Meinung nach sollte Söder schon vor dem CDU-Parteitag erklären, ob er bei der Bundestagswahl im September 2021 Kanzlerkandidat der Union werden wolle oder nicht. "Diese Frage müssen wir vor dem CDU-Bundesparteitag im Dezember mit der CSU klären und nicht erst im Januar", sagte er Angang der Woche dem Bielefelder "Westfalen-Blatt". "Es geht zwar um die Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden, aber in Wahrheit geht es um den Kanzlerkandidaten der Union." Die CDU-Delegierten sollten bereits wissen, ob Söder konkret Interesse an der Kanzlerkandidatur habe.