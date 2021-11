Merz wirbt im Kampf um CDU-Vorsitz mit Team-Lösung

Der 66-jährige Friedrich Merz ist bekannt dafür, dass er nicht aufgibt. Er hat den Ruf, dass er auch einstecken kann, wie ein guter Boxer harte Schläge seines Gegners.

Jetzt mag mancher sagen, dass, wer zweimal gescheitert ist, auch ein drittes Mal scheitern wird. Doch blickt man auf die Ergebnisse der ersten beiden Versuche zurück, so wird klar: Merz hat damals fast die Hälfte der Parteimitglieder hinter sich gebracht. Allerdings die andere Hälfte eben auch nicht. Und das wird vermutlich genau jetzt die Herausforderung sein: Alle Parteimitglieder wieder so zu einen, dass sie hinter ihm stehen, ohne zu unken, ohne quer zu schießen und ohne ihn anzugreifen.

Das neue Friedrich-Merz-Team

15 Uhr im Hotel Estrel im Osten Berlins. Friedrich Merz betritt die Bühne. Der Ort ist nicht zufällig ausgewählt, Merz will zeigen, dass er den Osten im Blick hat. Er erklärt, dass im kommenden Bundesvorstand auch prominente CDU-Politiker aus Ostdeutschland vertreten sein sollen. Einer davon soll Michael Kretschmer, Ministerpräsident in Sachsen, sein. Im neuen Vorstand will er auch Silvia Breher haben, die 48-Jährige aus Niedersachsen, die sich z. B. für die gleichgeschlechtliche Ehe eingesetzt hatte. Auch Karin Prien aus Schleswig-Holstein und Carsten Linnemann aus Nordrhein-Westfalen hätte Merz gerne im Bundesvorstand.

Generalsekretär und stellvertretende Generalsekretärin

Sein Wunsch-Generalsekretär ist Mario Czaja, der in Berlin mal Senator für Gesundheit und Soziales war. Die CDU sollte aber neben dem Generalsekretär auch eine stellvertretende Generalsekretärin bekommen, fordert Merz. Dazu schlägt er die 34-jährige Christina Stumpp aus Baden-Württemberg vor.

Merz verspricht, dass beide trotz ihrer Ämter noch Zeit haben werden für die Familie. Das sei ihm wichtig, Familie und Arbeit müsse unter einen Hut gebracht werden können. Nicht nur in der CDU. Und Merz signalisiert heute auch, dass Frauen in seinem Team eine Rolle spielen sollen, genau das könnte ihm Stimmen bei den weiblichen CDU-Mitgliedern bringen.

CDU sucht Nähe zur CSU

Mit der CSU will Friedrich Merz wieder eine gute und enge Zusammenarbeit hinbekommen. Vielleicht verrät er deshalb heute auch nicht, ob er bei der Bundestagswahl 2025 Kanzlerkandidat von CDU/CSU werden will, oder ob er das möglicherweise der CSU überlässt. Über weitere Funktionen redet er nicht. Und auf die Frage, ob er demnächst den Fraktionsvorsitz von CDU/CSU im Bundestag übernehmen will, antwortet Merz, dass das jetzt nicht zur Debatte stünde.

Wohin will Merz mit der CDU?

Friedrich Merz will, dass wieder Ruhe einkehrt. Er setzt auf die Sozialpolitik, er setzt auf Frauen in der Partei. Er will Jung und Alt zusammenbringen. Das Durchschnittsalter derjenigen, die er heute vorgeschlagen hat, ist nicht so hoch.

Was sagt die Ost-CDU zu Merz?

Aus den ostdeutschen Bundesländern kommt Zustimmung. Zum Beispiel von Mario Voigt, dem Vorsitzenden der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag. Merz passe in die Zeit und an die Spitze der CDU.

Die Konkurrenz

Neben Friedrich Merz haben der Außenpolitiker Norbert Röttgen und der Noch-Kanzleramtsminister Helge Braun ihren Hut in den Ring geworfen. Auch Norbert Röttgen unternimmt seinen dritten Anlauf, doch er war seinen Mitstreitern zuvor jedes Mal deutlich unterlegen.

Norbert Röttgen tritt zusammen mit der 39-jährigen Franziska Hoppermann an. Die gebürtige Hamburgerin sitzt für die CDU im Bundestag, ist aber bislang eher unbekannt. Sie könnte, sofern Röttgen Parteivorsitzender werden sollte, CDU-Generalsekretärin werden.

Der 49-jährige Helge Braun ist Arzt und seit 18 Jahren CDU-Kreisvorsitzender in Hessen. Braun will mehr junge Menschen an die CDU binden, denn das Durchschnittsalter der Parteimitglieder liegt bei über 60.

Wie es jetzt bei der CDU weitergeht

Mittwochabend um 18 Uhr endet die Bewerbungsfrist. Bis dahin können weitere Kandidaten ihre Bewerbung schriftlich im Konrad Adenauer-Haus, der CDU-Bundesgeschäftsstelle, einreichen. Am 4. Dezember beginnt dann die Mitgliederbefragung.

Das letzte Wort werden schließlich die 1.001 Delegierten auf dem Parteitag am 21. Januar 2022 in Hannover haben. Wer die meisten Stimmen von den CDU-Mitgliedern erhält, wird auf diesem Parteitag den Delegierten zur Wahl gestellt und soll von ihnen zum neuen Parteivorsitzenden der CDU gewählt werden.