Merz fordert längere Laufzeiten für Atomkraftwerke

Nach Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat sich auch CDU-Chef Friedrich Merz für längere Laufzeiten der drei in Deutschland noch verbliebenen Atomkraftwerke Isar II, Neckarwestheim II und Emsland ausgesprochen. Dies sei technisch möglich und juristisch vertretbar, sagte Merz beim Tag der Industrie in Berlin. Es sollte möglich sein, die drei Atomkraftwerke länger laufen zu lassen, um Deutschland ausreichend mit Energie zu versorgen. Die Atommeiler sollen eigentlich Ende 2022 vom Netz gehen.

Ablehnung von den Grünen und den AKW-Betreibern

Wirtschaftsminister Robert Habeck und Umweltministerin Steffi Lemke (beide Grüne) hatten von längeren Laufzeiten der Atomkraftwerke abgeraten. "Einem kleinen Beitrag zur Energieversorgung stünden große wirtschaftliche, rechtliche und sicherheitstechnische Risiken entgegen", hieß es in einem gemeinsamen Prüfvermerk der beiden Häuser.

Auch der Betreiber Eon sieht einen Weiterbetrieb von Isar II kritisch: "Die kleine Erleichterung, die wir auf der Stromseite bekämen, würde die Lage nicht wirklich verändern", sagt Eon-Chef Leo Birnbaum.

Atomkraftwerke brauchen Updates für Technik und Personal

Russlands Drosselung der Gaslieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 hatte die Debatte um eine Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke in Deutschland neu entfacht. Atomexperten halten einen Weiterbetrieb der Anlagen jedoch für schwierig, da ihre technische Ausrüstung und die Bestückung mit Brennstäben nach dem Ausstiegsbeschluss auf Ende 2022 terminiert wurde - danach würden die Anlagen sozusagen ohne TÜV weiterbetrieben. Der Branchenverband Kernenergie weist zudem darauf hin, dass zum Betrieb der Kraftwerke neue Verträge mit geschultem Personal abgeschlossen werden müssten.

Weiteres Problem: Brennstäbe

Ein weiteres Problem: Bisher stammen 40 Prozent der deutschen Uran-Importe aus Russland. Der Branchenverband hält es zwar für prinzipiell machbar, Importe aus anderen Ländern zu ordern, man müsse aber "bald bestellen, weil es nicht so schnell verfügbar ist". Fachleuten zufolge dauert die Bestellung neuer Brennstäbe zwölf bis 18 Monate.

Söder für Laufzeitverlängerung bis 2025

CSU-Chef Markus Söder hatte sich bereits am Vortag für eine Laufzeitverlängerung bis 2025 ausgesprochen. Das Argument, es seien keine Brennstäbe einsetzbar, sei "fachlicher Blödsinn". "Überall in der Welt sind sie besorgt worden." Im Interview mit der "radioWelt" auf Bayern2 betonte der bayerische Ministerpräsident: "Kein vernünftiger Mensch kann doch ernsthaft in einer solchen Krise, wo schon Gasmangel ist, zusätzlich Stromlücken generieren." Fast alle europäischen Nachbarn setzten auf eine zumindest vorübergehende Verlängerung. "Nur Deutschland zeigt sich an dieser stelle sperrig."