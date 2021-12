CDU-Basis will Friedrich Merz als neuen Parteichef

Offizielle Wahl bei Parteitag Ende Januar

Da Merz bereits im ersten Wahlgang die notwendige absolute Mehrheit von 50 Prozent plus x erhalten hat, wird kein zweiter Wahlgang nötig.

Offiziell muss der neue Vorsitzende von den 1.001 Delegierten bei einem digitalen Parteitag am 21./22. Januar gewählt werden. Es gilt als sicher, dass sich die Delegierten an das Votum der Mitglieder halten werden. Anschließend muss die Wahl per Briefwahl bestätigt werden.

Dritte Bewerbung um Parteivorsitz innerhalb von drei Jahren

Nachdem Angela Merkel sich 2018 aus dem Parteivorsitz zurückzog, steht die dritte Neubesetzung an und jedes Mal hat sich Friedrich Merz beworben. Ende 2018 hatte sich Merkels Favoritin Annegret Kramp-Karrenbauer durchgesetzt - die ein gutes Jahr später aufgab. Auf sie folgte im Januar 2021 Armin Laschet, der sich in der Stichwahl gegen Merz durchsetzte. Der dritte Bewerber Norbert Röttgen war damals im ersten Wahlgang ausgeschieden. Und nun geht es um die Nachfolge Laschets.

Direktmandat im Hochsauerlandkreis

Bei den Bundestagswahlen im September zog Merz nach langer Pause wieder in den Bundestag ein und gewann das Direktmandat im Hochsauerlandkreis. In der Union gilt der Sohn eines Richters als Vertreter konservativer und wirtschaftsnaher Positionen. Beim Wahlkampf um den Mitgliederentscheid positionierte er sich zugleich als Mann der Mitte und betonte, wie wichtig die Sozial- und Familienpolitik für die Partei seien. Er gilt als mitreißender Redner, der aber auch populistische Töne anschlagen kann. Merz steht vor allem für einen Kurswechsel nach Angela Merkel an der Partei- und Regierungsspitze.

Merz kündigte an, im Fall seiner Wahl den Bundestagsabgeordneten und früheren Berliner Sozialsenator Mario Czaja als Generalsekretär und die Bundestagsabgeordnete Christina Stumpp für das neue Amt der Generalsekretärin vorzuschlagen. Czaja soll für die Stärkung des christsozialen Flügels und Stumpp für eine bessere Einbeziehung der Frauen stehen.