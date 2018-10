Friedrich Merz: "Aufbruch und Erneuerung, kein Umsturz"

"Mein Name ist Friedrich Merz - mit "e" - es ist lange her, dass ich das letzte Mal bei Ihnen war." Mit diesen Worten beginnt der frühere Unionsfraktionsvorsitzende Friedrich Merz die Bundespressekonferenz in Berlin zu seiner Kandidatur für den CDU-Parteivorsitz.

Merz will als CDU-Vorsitzender neue Orientierung in der Partei

Die CDU brauche Erneuerung, Klarheit über den Markenkern, sie müsse deutlich machen, dass sie eine große Volkspartei der Mitte ist und bleibt. Migration, Globalisierung, Klimawandel und Digitalisierung seien die großen Herausforderungen.

"Wir brauchen Aufbruch und Erneuerung. Aber wir brauchen keinen Umsturz." Friedrich Merz

Die Menschen seien zutiefst verunsichert in einer Zeit der radikalen Umbrüche; man müsse zuhören und verstehen, was sie bewegt und dann auch klare Entscheidungen fällen - und nicht nur "Floskeln anbieten".

Mit Merkel sieht Merz kein Problem

Angela Merkel verdiene großen Respekt und Anerkennung für die vergangenen 18 Jahre, doch sei es die richtige Entscheidung gewesen, den Parteivorsitz abzugeben, so Merz. Trotz der früheren Belastungen ist Merz sich sicher, dass er mit der Kanzlerin "unter den veränderten Bedingungen" auskommen wird. Merkel habe am Montag von einem Wagnis gesprochen, Parteivorsitz und Kanzlerschaft zu trennen. "Ich bin bereit, mich auf dieses Wagnis einzulassen", sagt Merz. Es gebe nichts zu versöhnen zwischen ihm und Merkel. Er sei zwar bekanntlich nicht erfreut gewesen, dass er 2002 gegen sie das Amt des Unionsfraktionsvorsitzenden verloren habe. Aber es sei damals auch richtig gewesen, Partei- und Fraktionsvorsitz in einer Person zu vereinen.

"Belebender Streit" der Kandidaten für den CDU-Vorsitz

Der frühere Unionsfraktionschef sagte, er sei im Gespräch mit CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, die intern beide eine eigene Kandidatur angekündigt hatten: "Wir gehen alle drei davon aus, dass wir einen für die CDU belebenden und lebhaften Streit miteinander austragen, dies aber fair und anständig." Er könne sich vorstellen, dass sich alle drei Kandidaten in Regionalkonferenzen der Diskussion mit den Mitgliedern stellen.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet kandidiert nicht

Inzwischen ist klar, dass der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet sich nicht um die Nachfolge von Angela Merkel an der Spitze der Bundes-CDU bewerben wird. Laschet sagte, angesichts der jetzt geplanten Trennung von CDU-Parteivorsitz und Kanzleramt halte er das Amt des Regierungschefs im größten Bundesland für nicht mit dem CDU-Bundesvorsitz vereinbar.

Merz weist Kritik an Tätigkeit für BlackRock zurück

Kritik an seiner Tätigkeit für den Vermögensverwalter BlackRock wies Merz zurück. Der CDU-Politiker ist bislang Aufsichtsratschef von Blackrock Deutschland. Das Unternehmen sei keine "Heuschrecke", sondern verwalte treuhänderisch Einlagen von Hunderttausenden privaten Kunden, so Merz. Er sehe "keinerlei Konfliktlage". "Ich beaufsichtige diese Firma in Deutschland, aber ich führe sie nicht."

Zusammenhalt der Euro-Zone größte Herausforderung

Der 62-jährige Politiker betonte die Notwendigkeit, auch mehr Frauen und jüngere Menschen in Führungspositionen innerhalb der Partei zu holen. Die Partei müsse moderner werden und auch für jüngere Menschen attraktiv bleiben. Merz bezeichnete sich selbst als überzeugten Europäer, der für ein weltoffenen Deutschland stehe. Der Zusammenhalt der Euro-Zone ist seiner Ansicht nach die größte Herausforderung der kommenden Jahre.

Er sei besorgt darüber, dass Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu wenig Antworten auf seine Vorschläge zur Reform der Euro-Zone erhalten habe. Auch das Weißbuch der EU-Kommission zur Reform der Wirtschafts- und Währungsunion habe zu wenig Beachtung gefunden. "Wir müssen über diese zentralen Fragen der EU sprechen", sagte Merz. Er werde sich dazu in den kommenden Wochen noch "sehr dezidiert" äußern.