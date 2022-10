Friedenspreisträger Zhadan: "Ukraine ist ein Teil von Europa"

Serhij Zhadan ist nicht nur Schriftsteller und Musiker. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine hilft er seinen Landsleuten, wo er nur kann. Gerade in den von der Ukraine zurückeroberten Gebieten nahe seiner Heimatstadt Charkiw bräuchten die Menschen gerade alles, berichtet er am Rande einer Lesung in Nürnberg: Essen, Kleidung, Hygieneartikel.

Aber auch in Nürnbergs Partnerstadt selbst sei die Lage ernst. Durch russische Luftangriffe sei viel Infrastruktur zerstört worden. Die Stadt, in der einstmals 400.000 Studenten gelebt und gelernt hätten, sei nun halb leer. Die verbliebenen Menschen wüssten nicht, wie sie ohne Strom oder Heizung durch den Winter kommen sollen.

Nürnberger Verein schickt Hilfe nach Charkiw

Hilfe erfährt Charkiw dabei vom Nürnberger Partnerschaftsverein. Seit Kriegsbeginn seien bei den Ehrenamtlichen viele Tausend Spenden eingegangen, erzählt die Vorsitzende Antje Rempe dem BR. Damit seien vor allem Lebensmittel- und Medikamentenlieferungen bezahlt worden. Zudem wurden Schulen, Krankenhäuser und die Feuerwehr finanziell unterstützt.

In den vergangenen Wochen sei außerdem die Reparatur eines Heizwerks gelungen, das durch einen Luftangriff schwer beschädigt worden war. Nun will der Verein einen weiteren Spendenaufruf starten, um unter anderem Generatoren und beheizbare Zelte für den nahenden Winter anzuschaffen – und auch Rücklagen für den Wiederaufbau der Stadt nach Ende des Krieges zu bilden.

Serhij Zhadan träumt von neuem Charkiw

Vom Wiederaufbau von Charkiw träumt in ruhigen Momenten auch Friedenspreisträger Zhadan. Viele Menschen, die aus dem Osten der Ukraine geflohen sind, möchten nach Hause zurückkehren und ihre Heimatstadt wieder aufblühen sehen. Zurück nach Hause fahren und den Menschen helfen – das ist nun auch das wichtigste Ziel des Künstlers. Dabei nutzt er sein weit gespanntes Netzwerk und seine Popularität: Für Zivilisten organisiert er Hilfslieferungen. Die Truppen an der Front bekommen über ihn Autos oder Kameradrohnen gespendet.