Friedensnobelpreis für zwei Kämpfer gegen sexuelle Gewalt

Mukwege bekommt den Preis für seinen Einsatz für Mädchen und Frauen, die Opfer sexueller Gewalt wurden. Die Jesidin Murad, die selbst Opfer von Kriegsverbrechen wurde, wird für ihren Mut ausgezeichnet, sich für andere Opfer einzusetzen. Der Preis ist in diesem Jahr mit neun Millionen schwedischen Kronen – umgerechnet etwa 870.000 Euro – dotiert. Verliehen wird er traditionell in Oslo am 10. Dezember, dem Todestag von Alfred Nobel.

Nadia Murad war Opfer des IS

Die Jesidin Nadia Murad wurde im August 2014 von der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) aus ihrem Heimatdorf im Irak entführt und geriet für ein halbes Jahr in Gefangenschaft. Während dieser Zeit wurde sie mehrfach versklavt, vergewaltigt und gefoltert. Bei dem Überfall verlor sie ihre Mutter und sechs Brüder. Insgesamt starben 18 Mitglieder ihrer Familie durch den IS.

Neuanfang in Deutschland

Mit Hilfe einer muslimischen Familie gelang es Murad im März 2015, in ein Flüchtlingslager im kurdischen Grenzgebiet zu entkommen. Dort erfuhr sie von einem Hilfsangebot des Landes Baden-Württemberg, das 1.000 traumatisierten Frauen und Kindern aus dem Nordirak die Chance auf psychotherapeutische Betreuung und einen neuen Anfang in Deutschland gab. Murad bewarb sich gemeinsam mit ihrer Schwester erfolgreich um Aufnahme in das Programm und lebt seitdem in Deutschland.

Ernennung zur UN-Sonderbotschafterin

Seit dem Ende ihrer Gefangenschaft kämpft die heute 25-Jährige für die Anerkennung der Verbrechen an den Jesiden als Völkermord - und spricht insbesondere die Situation der Frauen in Gefangenschaft an. Sie mahnt die internationale Gemeinschaft, nicht tatenlos zu bleiben, und setzt sich für eine internationale Strafverfolgung der IS-Verbrechen ein. Im September 2016 wurde sie vom damaligen UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon als "kämpferische und rastlose Verfechterin des jesidischen Volkes“ ausgezeichnet und zur "UN-Sonderbotschafterin für die Würde der Überlebenden von Menschenhandel“ ernannt.

Denis Mukwege engagiert sich auch politisch

Denis Mukwege ist Gynäkologe und zugleich Menschenrechtsaktivist aus dem Kongo. Der 63-Jährige gilt weltweit als führender Experte für die Behandlung von Verletzungen von Mädchen und Frauen, die durch Gruppenvergewaltigungen sowie durch gezielte physische Unterleibsschändungen verursacht wurden. Mukweges Arbeit konzentriert sich aber nicht ausschließlich auf die medizinischen Belange in dem von ihm selbst gegründeten Krankenhaus in Bukavu. Er engagiert sich ebenso politisch, indem er die Grausamkeiten dokumentiert und wiederholt verantwortliche Tätergruppen öffentlich benennt.

Feinde im eigenen Land

In einer bemerkenswerten Rede vor den Vereinten Nationen rief er die Weltgemeinschaft schon 2012 auf, sexualisierte Kriegsgewalt einhellig zu verurteilen und die Vergewaltiger wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor Gericht zu stellen. Mit seinem Einsatz hat Mukwege sich nicht nur im eigenen Land Feinde gemacht. 2012 entging er nur knapp einem Mordanschlag. Für sein Engagement ist Denis Mukwege schon mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet worden, etwa 2008 mit dem Menschenrechtspreis der Vereinten Nationen, 2013 mit dem Alternativen Nobelpreis und 2014 mit dem Sacharow-Preis des Europäischen Parlaments.

Sexuelle Gewalt als Machtinstrument

Die Entscheidung des norwegischen Nobelkomitees kann als Appell gesehen werden, dem Thema sexuelle Gewalt künftig mehr Aufmerksamkeit zu schenken. In bewaffneten Konflikten übersteigt die Brutalität insbesondere gegen Frauen oft jegliches Vorstellungsvermögen. Denis Mukwege hat in seiner Klinik schon mehr als 40.000 Vergewaltigungsopfer behandelt und operiert, weil sie teilweise schreckliche Verletzungen davongetragen haben. Vergewaltigung ist eine besonders perfide Waffe, und sie trifft die Schwächsten. Oft wird sie ganz bewusst als militärische Taktik eingesetzt, um politische Ziele zu erreichen oder den politischen Gegner zu demütigen. Für die Opfer macht das keinen Unterschied. Dabei wird nicht nur das Leben der Betroffenen – meist Frauen oder Kinder – zerstört, sondern es trifft auch die Gemeinschaft, in der sie leben. Ehen zerbrechen, und oft werden die Opfer aus der Gemeinschaft, in der sie bisher gelebt haben, ausgestoßen. Deshalb sprechen sie lieber gar nicht erst über das, was ihnen widerfahren ist.

Beide Preisträger werden ausgezeichnet für ihr Bemühen, den Opfern sexueller Gewalt in bewaffneten Konflikten eine Stimme zu geben.