Friedensnobelpreis für Journalisten Ressa und Muratow

Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die philippinische Journalistin Maria Ressa und ihren Kollegen Dmitri Muratow aus Russland. Beide berichten in ihren Ländern trotz Drohungen und staatlichen Repressalien über Korruption und Willkür.