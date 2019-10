11.10.2019, 12:05 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Äthiopischer Ministerpräsident bekommt Friedensnobelpreis

Lange ist über den Friedensnobelpreis nicht mehr so lebhaft diskutiert worden wie in diesem Jahr. Jetzt ist es raus: Die renommierteste politische Auszeichnung der Welt geht an den äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed.