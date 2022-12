Friedensforschung: Waffenverkäufe 2021 weiter gestiegen

Seit sieben Jahren steigen die Ausgaben für die Rüstungsindustrie stetig. Die Corona-Pandemie hat die Entwicklung allerdings verlangsamt, so Analyst Diego Lopes da Silva vom schwedischen Friedensforschungsinstitut Sipri (Stockholm International Peace Research Institute). Zum einen seien Lieferketten unterbrochen worden, dadurch seien Produktionskosten gestiegen und es sei zu Verspätungen gekommen. Daneben hat seinen Worten nach auf die hohe Inflation Waffenverkäufe beeinträchtigt. So stiegen die Umsätze im vergangenen Jahr um 1,9 Prozent. Ohne Corona wäre das Wachstum wohl höher ausgefallen, heißt es von Sipri.

USA führend in der Rüstungsindustrie

40 US-Unternehmen stehen auf der Liste. Sie kommen mit 299 Milliarden Dollar auf mehr als die Hälfte des weltweiten Umsatzes. Allein der US-amerikanische Konzern Lockheed Martin machte einen Umsatz von 60,3 Milliarden US-Dollar. Allerdings sind die USA dem Bericht nach die einzige Region, in der die Umsätze zurückgingen. Auf Platz zwei kommt China, danach Großbritannien. Europäische Unternehmen belegten 27 der 100 Plätze mit einem Gesamtumsatz von 123 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Zuwachs um 4,2 Prozent gegenüber dem Jahr 2020.

So groß ist Deutschlands Anteil am Waffengeschäft

Größter Waffen-Hersteller in Deutschland bleibt Rheinmetall, gefolgt von ThyssenKrupp Hensoldt und Diehl. Gemeinsamt setzten sie vergangenes Jahr Waffen und Rüstungsgüter im Wert von 9,3 Milliarden US-Dollar um. Das sind 5,6 Prozent mehr als im Vorjahr. So profitierte zum Beispiel ThyssenKrupp von größeren Bestellungen der Marine. Die Umsatzsteigerungen liegen also über dem Durchschnitt. Insgesamt machten die Erlöse deutscher Konzerne 1,6 Prozent der weltweit verkauften Waffen und Rüstungsgüter aus.

Auswirkungen des Ukraine-Krieges

Die Autoren des Sipri-Berichts gehen davon aus, dass Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine die Lieferkettenprobleme verschärfen könnte. Denn Russland gilt als wichtiger Lieferant von Rohstoffen für die Waffenproduktion. Als Beispiele werden genannt: Aluminium, Kupfer, Stahl und Titan. Die Sanktionen gegen das Land könnte zu Lieferproblemen führen. Auf der anderen Seite wird aufgrund des Krieges damit gerechnet, dass die Rüstungsausgaben in den kommenden Jahren steigen werden.

Weltweiter Boom der Rüstungsindustrie

Laut dem Stockholmer Institut haben Staaten weltweit im vergangenen Jahr noch so viel Geld für Militär ausgegeben wie seit der Einführung dieser Datenbank vor rund 20 Jahren. Und die Krisen sind nicht weniger geworden. Zahlreiche Staaten haben bereits angekündigt, ihre Rüstungsetats zum Teil kräftig steigern zu wollen. Bei Greenpeace geht man davon aus, dass der Absatz von Rüstungsgütern im Zuge des Ukraine-Kriegs förmlich explodieren wird. Dieses Geld werde Ländern dann etwa bei Sozialem, Klimaschutz und Bildung fehlen, warnte der Greenpeace-Sicherheitsexperte Alexander Lurz. Insbesondere von Deutschland brauche es Initiativen für internationale Rüstungsbegrenzungen.