Ukraine-Krieg: Wie es Frieden geben kann

So viel Bewegung im Russland-Ukraine-Krieg gab es lange nicht mehr: Gespräche in Istanbul, die neue deutsche Regierung unter Kanzler Merz macht gemeinsam mit europäischen Partnern diplomatisch Druck. Und US-Präsident Trump sorgt mit seiner unkonventionellen Art ebenfalls für Bewegung. Doch führt all das tatsächlich zu einem baldigen Ende des Krieges?

Trump und Merz: Neue Dynamik für den Friedensprozess?

Die neue europäische Initiative von Bundeskanzler Friedrich Merz gemeinsam mit Emmanuel Macron, Keir Starmer und Donald Tusk in Kiew mit einem klaren Ultimatum an Russland hat für Aufsehen gesorgt: 30 Tage Waffenstillstand oder weitere Sanktionen plus stärkere militärische Unterstützung der Ukraine. "Das ist etwas, was wir in den letzten drei Jahren nicht gesehen haben", erklärt Politikwissenschaftler Thomas Jäger. Während der früheren Regierung unter Olaf Scholz sei "die ganze Zeit gebremst" worden.

Friedensforscher Jonas Driedger sieht in der Drohkulisse eine wichtige Rahmenbedingung: "Das Signal an Moskau ist, dass bei Ablehnung der Krieg in einer sehr schmerzhaften Weise weitergeführt wird." Dies könnte das Putin-Regime zum Umdenken bewegen.

Doch der Kreml reagiert ablehnend: "Die Sprache der Ultimaten ist für Russland inakzeptabel", lässt Putin ausrichten, der gleichzeitig die Bereitschaft zu Verhandlungen betont.

