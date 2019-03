Fridays for Future - Wer demonstriert da eigentlich?

Sie sind jung, weiblich und häufig zum ersten Mal auf einer Demo – so die ersten Erkenntnisse einer Befragung, die Forscher des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung und des Forschungszentrums Socium der Universität Bremen durchgeführt haben.

Viele Demonstranten weiblich, gebildet und zum ersten Mal auf einer Demo

Laut der Umfrage sind mehr als die Hälfte der Demonstranten bei "Fridays for Future" Frauen. Das sei ungewöhnlich, sagt Prof. Dieter Rucht, emeritierter Soziologieprofessor und Vorstandsmitglied am Institut für Protest- und Bewegungsforschung. Normalerweise seien auf Demonstrationen mehr Männer als Frauen.

Umfrage im Auftrag der Heinrich-Böll-Stiftung

Die Forscher haben im Auftrag der Heinrich-Böll-Stiftung Umfragen durchgeführt – knapp 700 Teilnehmer der Demonstrationen wurden befragt, davon die Hälfte online und die andere Hälfte vor Ort bei Demonstrationen in Berlin und Bremen. Da sich die Ergebnisse der beiden Umfrageformen weitgehend decken, halten die Forscher sie für "annähernd repräsentativ".

Die meisten Demonstranten sind zwischen 14 und 19 Jahren alt. Zu jüngeren Demonstranten haben die Forscher keine Angaben, da sie aus rechtlichen Gründen nur Jugendliche über 14 Jahren befragt haben. Darüber hinaus kommt die Mehrheit der Demonstranten aus einem akademischen Elternhaus und hat Abitur oder strebt es an.

Schüler wollen Zukunft jetzt gestalten

Auf die Frage, warum die Schüler demonstrieren, kam häufig das Stichwort "Zukunft". Laut Sabrina Zajak, Juniorprofessorin für soziale Bewegungen an der Ruhr-Universität Bochum, gehe es den Jugendlichen dabei vor allem darum, "die Zukunft ins Hier und Jetzt" zu holen. Sie wollten handeln und sähen auch sich selbst in der Verantwortung, ihr Konsumverhalten zu ändern. So gäben viele an, dass sie gezielt nachhaltige Produkte kaufen und Energie sparen.