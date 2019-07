Greta Thunberg kommt heute erneut nach Berlin. Ab 10 Uhr will die 16-Jährige an einem Klimaprotest teilnehmen und eine Rede halten. Tausende Demonstranten werden zu der Kundgebung erwartet - trotz Schulferien. Am Donnerstagabend tagte das Klimakabinett der Bundesregierung, um über die bisher vorgelegten Maßnahmen für mehr Klimaschutz zu diskutieren. Entschieden wurde noch nichts.

Es ist Thunbergs dritter Deutschland-Besuch. Zuletzt war sie Ende März zu Gast in Berlin, wo sie unter anderem einen Sonderpreis der Goldenen Kamera erhielt. Von Thunberg inspiriert seit Monaten junge Menschen in Deutschland und anderen Ländern weltweit jeweils am Freitag, um gegen unzureichende Klimaschutzmaßnahmen zu protestieren.

Bußgelder in Mannheim vom Tisch

Derweil hat die Stadt Mannhem nach breiter Kritik die Bußgelder gegen vier Familien aufgehoben, deren Kinder während der Schulzeit an Klimaprotesten teilgenommen hatten. "Die Besonderheit dieser Fälle im Vergleich zum klassischen Schulschwänzen" sei zunächst nicht aufgefallen, begründete die Stadt in einer Mitteilung vom Donnerstag die Entscheidung. Für die betroffenen Familien heißt das, sie müssen die 88,50 Euro nicht zahlen.

Bundesländer wollen Bußgelder vermeiden

Die in Mannheim verhängten Bußgelder waren eine Ausnahme. Mittlerweile haben die Bundesländer in Umfragen der Nachrichtenagenturen dpa und epd erklärt, dass sie Bußgelder bei Schulstreiks vermeiden möchten. Sie verzichten weiterhin auf genaue Vorgaben für die Lehrer, wie auf Demonstrationsteilnahmen und Fehlzeiten zu reagieren ist. Alle Ministerien verwiesen auf die Schulpflicht, viele lobten aber zugleich das demokratische Engagement der Jugendlichen.