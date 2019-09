"Fridays for Future": Hunderttausende erneut auf der Straße

Vom Pazifik bis nach Europa: Zum Abschluss einer internationalen Streikwoche haben heute abermals Hunderttausende Menschen weltweit für mehr Klimaschutz protestiert. Zum Auftakt versammelten sich Zehntausende in Neuseeland vor dem Parlament in der Hauptstadt Wellington. Es war einer der größten Proteste, die je in der neuseeländischen Hauptstadt abgehalten wurden. Nach Schätzungen sollen dort bis zu 40.000 Menschen zusammengekommen sein.

In Deutschland fielen die Proteste diesmal deutlicher verhaltener aus als am Freitag in der vergangenen Woche. Damals gingen 1,4 Millionen Menschen auf die Straße - ein gutes Drittel der weltweiten Teilnehmer. In Hamburg trotzten nach Angaben der Polizei 3.200 Teilnehmer dem Regenwetter. In München nahmen laut Polizei rund 2.000 Menschen bei einem Demozug durch die Innenstadt teil. Die Veranstalter hatten allerdings mit 3.000 Teilnehmern gerechnet.

Riesen-Demo auf Mallorca

Bei sommerlichen Temperaturen um die 27 Grad erlebte Mallorca die größte Klimaschutz-Kundgebung seit Beginn der Jugendbewegung "Fridays for Future". Tausende junge Menschen hatten sich schon Stunden vor dem offiziellen Beginn der Veranstaltung auf der Plaza del Tubo im Zentrum der Hauptstadt der spanischen Urlaubsinsel versammelt. Sie zogen von dort aus Richtung Rathausplatz. Nach Polizeischätzung waren es mindestens 5.000 Demonstranten. Aktionen für mehr Klimaschutz fanden auch in vielen weiteren Städten Spaniens statt. In den Metropolen Madrid und Barcelona sind sie aber erst für abends angesetzt.

200.000 Menschen in Rom

Vor allem in Italien beteiligten sich diesmal viele Menschen an den Protestmärschen. Mehr als eine Million junge Leute demonstrierten nach Angaben der Organisatoren für einen besseren Schutz des Weltklimas. Allein in der Hauptstadt Rom sollen mehr als 200.000 Menschen am Klimastreik teilgenommen haben. Die Erwartungen seien deutlich übertroffen worden. Einige Demonstranten brachten angesichts jüngster Warnungen vom Mont Blanc wegen eines Gletscherabbruchs auch ihre Sorge um das Abschmelzen der Eismassen zum Ausdruck. In Mailand demonstrierten 150.000 Menschen.